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20:52 (мск), источник: ТАСС

РФС: Фернандес получил возможность выступать за сборную в официальных матчах ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес, перестав считаться легионером решением комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС), получил возможность играть за сборную России в официальных матчах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Иван Шабанов.

Источник: ИТАР-ТАСС

На заседании в четверг комитет по статусу игроков снял с Фернандеса статус «легионер».

«При рассмотрении сегодняшнего дела были представлены необходимые доказательства, в соответствии с которыми игрок Марио Фигейро Фернандес может быть признан нелегионером в том его значении, в котором это определено исполкомом РФС и регламентом соревнований. Проще говоря, нелегионером признается игрок, который имеет право выступать в официальных соревнованиях, матчах за национальную сборную России», — сказал Шабанов. «В настоящий момент Фернандес может выступать в официальных матчах ФИФА и УЕФА, поскольку решение комитета по статусу вступает в силу немедленно. До этого Фернандес выступал только в товарищеских матчах: он рассматривался как кандидат в сборную, но официального разрешения о том, что он будет представлять сборную России, у Фернандеса не было», — уточнил собеседник ТАСС.

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«Заявление в адрес комитета от футболиста поступило на прошлой неделе. Сегодня было плановое заседание комитета, в повестку дня которого был включен вопрос рассмотрения данного заявления», — добавил замглавы комитета.

Согласно правилам ФИФА, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, 13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство, а 7 октября 2017 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2). Позднее защитник провел еще две товарищеские игры — с командами Ирана (1:1) и Аргентины (0:1). Защитник рассматривался в качестве кандидата на участие в Кубке конфедераций, однако не был включен в заявку, как было объявлено, из-за травмы.

Сборная России в июне-июле примет участие в домашнем чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. До турнира команда планирует провести контрольные игры 30 мая в Австрии с местной сборной и 5 июня с турками в Москве.

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