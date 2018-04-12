РФС: Фернандес получил возможность выступать за сборную в официальных матчах ФИФА и УЕФА

Источник: ИТАР-ТАСС

На заседании в четверг комитет по статусу игроков снял с Фернандеса статус «легионер».

«При рассмотрении сегодняшнего дела были представлены необходимые доказательства, в соответствии с которыми игрок Марио Фигейро Фернандес может быть признан нелегионером в том его значении, в котором это определено исполкомом РФС и регламентом соревнований. Проще говоря, нелегионером признается игрок, который имеет право выступать в официальных соревнованиях, матчах за национальную сборную России», — сказал Шабанов. «В настоящий момент Фернандес может выступать в официальных матчах ФИФА и УЕФА, поскольку решение комитета по статусу вступает в силу немедленно. До этого Фернандес выступал только в товарищеских матчах: он рассматривался как кандидат в сборную, но официального разрешения о том, что он будет представлять сборную России, у Фернандеса не было», — уточнил собеседник ТАСС.

«Заявление в адрес комитета от футболиста поступило на прошлой неделе. Сегодня было плановое заседание комитета, в повестку дня которого был включен вопрос рассмотрения данного заявления», — добавил замглавы комитета.

Согласно правилам ФИФА, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, 13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство, а 7 октября 2017 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2). Позднее защитник провел еще две товарищеские игры — с командами Ирана (1:1) и Аргентины (0:1). Защитник рассматривался в качестве кандидата на участие в Кубке конфедераций, однако не был включен в заявку, как было объявлено, из-за травмы.