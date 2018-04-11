Как Пануччи сбежал от Капелло. Колонка Казакова

Источник: Спорт-Экспресс

Известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России, работавший три года с Фабио Капелло, делится своими воспоминаниями об итальянском специалисте, который в понедельник официально завершил тренерскую карьеру.

FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Илья КАЗАКОВ

Это был ноябрь 2014-го. Вероятно, самое сложное время для сборной России эпохи Фабио Капелло. За несколько месяцев до этого команда выступила неудачно на чемпионате мира в Бразилии, журналисты пришли на пресс-конференцию после матча с Алжиром, по сути, чтобы задать итальянцу всего один вопрос: подаст ли он в отставку?

И остались разочарованными его ответом.

Капелло был намерен отработать свой контракт с РФС до конца, то есть до окончания следующего, домашнего чемпионата мира.

За 2014 год он потерял в России много из того, чем запомнились первые месяцы его работы у нас: восторг, доходящий до обожествления, удачливость и поддержку прессы. Задержка по заработной плате росла, и эта тема была главной в любом интервью Фабио. Точнее — в вопросах, а не ответах.

История известная, в отличие от другой.

В те дни Капелло потерял не только поддержку болельщиков и СМИ. Он лишился двух своих помощников, которые были в его штабе с первых дней российской командировки — Кристиана Пануччи и Массимо Нери. Нери отвечал за физподготовку, Пануччи работал в поле и кроме этого был для Капелло близким человеком, который сначала играл в командах дона Фабио, а потом вошел в его тренерское окружение.

Перед ними, как и перед главным тренером, тоже были задержки по зарплате. Наверняка, ситуация создавала нервозность. Ждать в подобных случаях всегда неприятно, хотя на таком уровне «кинуть» на деньги человека невозможно — ФИФА достаточно пригрозить санкциями, чтобы вопрос решился в кратчайшие сроки.

В общем, Капелло ждал. А помощники ждать не стали.

И когда команда прилетела в Вену, в аэропорту тренера ждал неприятный сюрприз. Эсэмэска от Пануччи с сообщением, что они с Нери на сбор не прилетят.

Капелло в очередной раз повел себя как джентльмен. Не показал, насколько глубоко его задело случившееся. Не стал критиковать Пануччи — даже не за решение бросить работу, за такое отношение к себе. Хотя, думаю, в Италии вес его слов таков, что достаточно было одной фразы, чтобы репутация его бывшего игрока пошла по швам.

Тем неожиданнее было прочесть в день, когда Капелло объявил об окончании тренерской карьеры, слова его бывшего игрока: «Капелло для меня все равно что умер».

Не удивился бы, если это сказал Капелло — про Пануччи. Но наоборот?

Впрочем, это только их дело, как относиться друг к другу. Важнее, наверное, вспомнить то, чем или кем Капелло был для нас.

Сейчас, когда пришла новость о его прощании с футболом, я почему-то вспоминаю Бразилию — но не футбольную, особенно в последнем матче с Алжиром, когда ощущение беспомощности сменилось опустошением, а другую, повседневную. Сборную попросили приехать в один из выходных дней в интернат для детей с нарушениями физического и умственного развития. Команда погрузилась в автобус и поехала в гости. Игроки фотографировались на память, дарили сувениры, общались. Капелло, выполнив то, что от него требовалось, стоял чуть в стороне, один. Я подошел к нему и что-то спросил. Вопрос уже не помню, помню ответ.

Нам всем надо время от времени опуститься на землю, походить по ней. Что-то сделать для тех, кому повезло меньше тебя.

Позже я узнал, сколько времени, сил и средств он тратит на благотворительность. Скажу так, возможно, Капелло не хотел или не мог вызвать к себе сильную любовь в России, но как минимум глубокого уважения он заслуживал. В том числе и отношением к людям. Не помню ни одного случая, чтобы он отказал болельщикам в автографе или совместном фото. А журналисту в ответе на его вопрос.

На жеребьевке чемпионата мира, в декабре 2013-го, с ним поздоровался темнокожий пожилой бразилец, я опять-таки оказался поблизости, и Капелло сразу спросил: знаю ли я, кто это. Я не знал, и тогда он назвал имя, титулованного футбольного человека, своего сверстника. Чем вверг меня в диссонанс: тот казался окаменелостью, параграфом из учебника истории, в то время как итальянец был действующим лицом современного футбольного мира.

Мне кажется, именно тогда я понял, сколько у Капелло прожитого времени за плечами. Что он живет в сегодняшнем дне, а память должна отбрасывать его на много лет назад.

Однажды при мне, давая интервью, Фабио сказал, что три тренера серьезно изменили тактику — если говорить о футболе последних десятилетий. В том числе и он.

Это прозвучало невероятно сильно. И что самое удивительное, кажется, это было правдой.

Мне кажется, он любил Россию. По крайней мере наслаждался пребыванием здесь. Ему было интересно, и деньги при всем масштабе его контракта были важным, но были не единственным фактором.

Когда я глядел на него, особенно во время тренировок и матчей, то почему-то почти всегда думал: как жаль, что он тренирует сборную сейчас, а не в начале 90-х.