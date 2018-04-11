Как Пануччи сбежал от Капелло. Колонка Казакова
Бывший
Бывший
Известный комментатор, бывший
FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Илья КАЗАКОВ
Это был ноябрь 2014-го. Вероятно, самое сложное время для сборной России эпохи Фабио Капелло. За несколько месяцев до этого команда выступила неудачно на чемпионате мира в Бразилии, журналисты пришли на
И остались разочарованными его ответом.
Капелло был намерен отработать свой контракт с РФС до конца, то есть до окончания следующего, домашнего чемпионата мира.
За 2014 год он потерял в России много из того, чем запомнились первые месяцы его работы у нас: восторг, доходящий до обожествления, удачливость и поддержку прессы. Задержка по заработной плате росла, и эта тема была главной в любом интервью Фабио. Точнее — в вопросах, а не ответах.
История известная, в отличие от другой.
В те дни Капелло потерял не только поддержку болельщиков и СМИ. Он лишился двух своих помощников, которые были в его штабе с первых дней российской командировки — Кристиана Пануччи и Массимо Нери. Нери отвечал за физподготовку, Пануччи работал в поле и кроме этого был для Капелло близким человеком, который сначала играл в командах дона Фабио, а потом вошел в его тренерское окружение.
В общем, Капелло ждал. А помощники ждать не стали.
И когда команда прилетела в Вену, в аэропорту тренера ждал неприятный сюрприз. Эсэмэска от Пануччи с сообщением, что они с Нери на сбор не прилетят.
Капелло в очередной раз повел себя как джентльмен. Не показал, насколько глубоко его задело случившееся. Не стал критиковать Пануччи — даже не за решение бросить работу, за такое отношение к себе. Хотя, думаю, в Италии вес его слов таков, что достаточно было одной фразы, чтобы репутация его бывшего игрока пошла по швам.
Тем неожиданнее было прочесть в день, когда Капелло объявил об окончании тренерской карьеры, слова его бывшего игрока: «Капелло для меня все равно что умер».
Не удивился бы, если это сказал Капелло — про Пануччи. Но наоборот?
Впрочем, это только их дело, как относиться друг к другу. Важнее, наверное, вспомнить то, чем или кем Капелло был для нас.
Сейчас, когда пришла новость о его прощании с футболом, я
Нам всем надо время от времени опуститься на землю, походить по ней.
Позже я узнал, сколько времени, сил и средств он тратит на благотворительность. Скажу так, возможно, Капелло не хотел или не мог вызвать к себе сильную любовь в России, но как минимум глубокого уважения он заслуживал. В том числе и отношением к людям. Не помню ни одного случая, чтобы он отказал болельщикам в автографе или совместном фото. А журналисту в ответе на его вопрос.
На жеребьевке чемпионата мира, в декабре 2013-го, с ним поздоровался темнокожий пожилой бразилец, я
Мне кажется, именно тогда я понял, сколько у Капелло прожитого времени за плечами. Что он живет в сегодняшнем дне, а память должна отбрасывать его на много лет назад.
Это прозвучало невероятно сильно. И что самое удивительное, кажется, это было правдой.
Мне кажется, он любил Россию. По крайней мере наслаждался пребыванием здесь. Ему было интересно, и деньги при всем масштабе его контракта были важным, но были не единственным фактором.
Когда я глядел на него, особенно во время тренировок и матчей, то
Тогда шансы на