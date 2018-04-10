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19:48 (мск), источник: Р-Спорт

Вардан Минасян вновь занял пост главного тренера сборной Армении по футболу

ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости. Главным тренером армянской футбольной сборной назначен 44-летний специалист Вардан Минасян, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) по итогам состоявшегося во вторник заседания исполкома ФФА.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе заседания исполнительного комитета президент Федерации футбола Рубен Айрапетян предложил кандидатуру Вардана Минасяна на пост главного тренера сборной, которая была единогласно поддержана членами исполкома. Минасян был утвержден в должности главного тренера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.

Прежний наставник сборной Артур Петросян ушел в отставку 6 апреля.

Минасян уже тренировал национальную команду Армении в 2009—2013 годах. В отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года возглавляемая им сборная боролась за выход в финальную стадию, однако пропустила вперед россиян и ирландцев.

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