Вардан Минасян вновь занял пост главного тренера сборной Армении по футболу
ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости. Главным тренером армянской футбольной сборной назначен 44-летний специалист Вардан Минасян, сообщили в
ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости. Главным тренером армянской футбольной сборной назначен 44-летний специалист Вардан Минасян, сообщили в
«В ходе заседания исполнительного комитета президент Федерации футбола Рубен Айрапетян предложил кандидатуру Вардана Минасяна на пост главного тренера сборной, которая была единогласно поддержана членами исполкома. Минасян был утвержден в должности главного тренера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.
Прежний наставник сборной Артур Петросян ушел в отставку 6 апреля.
Минасян уже тренировал национальную команду Армении в 2009—2013 годах. В отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года возглавляемая им сборная боролась за выход в финальную стадию, однако пропустила вперед россиян и ирландцев.