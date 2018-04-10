Вардан Минасян вновь занял пост главного тренера сборной Армении по футболу

«В ходе заседания исполнительного комитета президент Федерации футбола Рубен Айрапетян предложил кандидатуру Вардана Минасяна на пост главного тренера сборной, которая была единогласно поддержана членами исполкома. Минасян был утвержден в должности главного тренера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.

Минасян уже тренировал национальную команду Армении в 2009—2013 годах. В отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года возглавляемая им сборная боролась за выход в финальную стадию, однако пропустила вперед россиян и ирландцев.