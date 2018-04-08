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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Манчини и сборная Италии: все, что известно на данный момент

Рассказываем, с чего началась и как развивается история о возможном уходе Роберто Манчини в национальную команду своей родины.

Источник: Reuters

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Пост главного тренера сборной Италии стал вакантным после того, как 15 ноября 2017 года Джампьеро Вентура был отправлен в отставку. Причиной послужила провальное выступление итальянцев в отборочном турнире ЧМ-2018. В финальную часть Италия не попала, уступив шведам в стыковых матчах (0:1, 0:0).

Карло Тавеккьо, на тот момент еще глава Итальянской федерации футбола, заявил, что в число кандидатов на пост тренера входит и Манчини.

— Сейчас у всех кандидатов контрактные обязательства до июня. Мы не можем позволить себе выплатить многомиллионные отступные, — цитирует Тавеккьо Football Italia. — Мы рассматриваем лучших, я имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини.

Манчини отреагировал на это спокойно, отметив, что не удивился, увидев свою фамилию в числе кандидатов. Однако уточнил, что думает пока лишь о том, чтобы выиграть чемпионат России. Это было в ноябре.

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ЗВОНОК ДРУГА

В январе во время зимней паузы в российской премьер-лиге Манчини дал интервью в программе Tiki Taka, выходящей на канале Italia 1.

— Прежде, чем говорить о главном тренере сборной, наверное, будет логично дождаться назначения нового президента федерации, — заявил тренер «Зенита». — Однако я не стал бы исключать, что возглавлю национальную команду. Впрочем, все другие тренеры тоже наверняка не отказались бы от такой возможности. Сборная — это очень важно. А в жизни тренера может случиться всякое.

Но нового президента Манчини так и не дождался. Никто из претендентов не набрал необходимого числа голосов на выборах.

Футбол на Апеннинах подчиняется Национальному олимпийскому комитету (НОК) Италии, который возглавляет Джованни Малаго. После того, как выборы не дали результата, именно Малаго назначил на должность чрезвычайного комиссара федерации генерального секретаря НОК Роберто Фаббричини.

Своим помощником Фаббричини сделал Алессандро Костакурту, известного в прошлом защитника «Милана» и «Скуадры адзурры». На нем все спортивные вопросы — в частности, поиск главного тренера для сборной. И это главный лоббист кандидатуры Манчини, с которым Алессандро хорошо знаком — их можно назвать добрыми друзьями.

В начале февраля Костакурта пообщался с Манчини. Но они не смогли встреться в Италии, где был на тот момент Роберто. Поэтому разговор состоялся по телефону. Что конкретно они обсуждали — неизвестно. Но уже тогда два крупнейших итальянских издания Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport сообщили, что Манчини является фаворитом в борьбе за пост тренера сборной. Команду, кстати, на время доверили Луиджи Ди Бьяджо, который возглавлял молодежную сборную Италии.

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КОГДА МАНЧИНИ СТАЛ ФАВОРИТОМ

В феврале, по данным «СЭ», итальянская федерация предложила 53-летнему итальянцу контракт, действующий с 1 июля этого года до конца финального турнира Евро-2020 с зарплатой в 4−5 миллиона евро в год. При этом Италия не собирается платить неустойку за разрыв соглашения Манчини с «Зенитом» (срок — до 2020 года). Роберто должен договариваться с питерским клубом сам.

Почти в каждом интервью зарубежной прессе Манчини задавали вопросы о сборной. Роберто всегда отвечал примерно одно и то же.

— Я думаю, что тренировать сборную — это уникальная возможность. Это очень престижно. Но сейчас у меня контракт с «Зенитом», — отметил Манчини в интервью Sky Sports.

Конкурентами тренера «Зенита» на этот пост являлись Антонио Конте («Челси»), Клаудио Раньери («Нант») и Карло Анчелотти (без клуба). Однако в конце марта стало понятно, что Манчини стал фаворитом этой гонки.

Как сообщило издание Corriere dello Sport, Костакурта провел встречу с Анчелотти, однако тот дал понять, что в первую очередь ждет предложений от английских команд. Конте и Раньери, по версии источника, также предпочитают выгодные предложения от клубов. Поэтому Манчини стал основным вариантом.

Также Corriere dello Sport сообщило, что имя тренера сборной станет известно 20 мая.

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«ЕСЛИ РЕШУ УЙТИ, ТО УЙДУ»

Под руководством Ди Бьяджо Италия провела два контрольных матча — с Англией (1:1) и Аргентиной (0:2). В федерации всегда отмечали, что тренер молодежки может остаться у руля главной команды в случае удачной работы в товарищеских матчах. Но результаты «Скуадры адзурры» не впечатлили.

Поэтому мало кто удивился, когда после перерыва на матчи сборных возобновились разговоры о Манчини. Издание La Gazzetta dello Sport прямо сообщило, что он покинет «Зенит» в мае и возглавит сборную Италии.

В петербургском клубе у Роберто начались проблемы. Он повздорил с фанатами сине-бело-голубых в Инстаграме, из-за важной встречи не пришел на собрание команды с болельщиками. После поражения в последнем матче с «Краснодаром» (1:2) Манчини сказал, что не думает об отставке и предпочитает бороться до конца.

— Вы ждете выплаты неустойки?

— Мой друг, я не заинтересован в выплате неустойки, в деньгах. Если я решу, то уйду, — заявил Манчини.

На следующий день он был замечен в римском аэропорту. Издание Footbal Italia убеждено, что Роберто приехал на переговоры с федерацией футбола Италии. Сам Манчини от комментариев отказался.

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