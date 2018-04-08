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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 8 апреля, прибыл в Рим.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет Football Italia, 53-летний тренер проведёт переговоры по поводу возможного назначения рулевым сборной Италии.

Сообщается, что Манчини был замечен в аэропорту Фьюмичино и попал в объективы камер, но не стал давать комментарии.

Ранее сообщалось, что Манчини рассматривается как основной кандидат на работу со сборной Италии. Первым выбором в списке кандидатов был Карло Анчелотти, однако этот специалист хочет продолжить карьеру на клубном уровне. Другим кандидатом был главный тренер «Челси» Антонио Конте, но его финансовые требования являются завышенными для Федерации футбола Италии.

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