«Манчини — единственный топ-тренер, которого Италия может себе позволить»
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал «СЭ» о шансах Роберто Манчини возглавить сборную Италии.
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал «СЭ» о шансах Роберто Манчини возглавить сборную Италии.
КОНТЕ И АНЧЕЛОТТИ БУДУТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ
— Насколько реальны слухи о том, что Манчини — главный кандидат на пост тренера сборной Италии?
— Манчини — фаворит, пусть его результаты с «Зенитом» не впечатляют. Сначала в Италии хотели удержать Ди Бьяджо, который исполнял обязанности тренера. Но под его руководством сборная показала не такой уж позитивный результат в товарищеских матчах (ничья 1:1 с Англией и поражение со счетом 0:2 от Аргентины. — Прим. «СЭ»). Сейчас итальянская Федерация футбола рассчитывает найти замену и готова потратить хорошие деньги. Ди Бьяджо не конкурент Манчини — в плане зарплаты это разные истории. Однако Анчелотти и Конте будут стоить еще дороже.
— Разве Анчелотти не проще пригласить? Он же без клуба сейчас.
— Да, он сейчас доступен. Думаю, в федерации даже предпочли бы взять Анчелотти, а не Манчини. Однако договориться будет трудно. Раньше Манчини не был единственным кандидатом, но теперь федерация может позволить только его. Из
— Насколько хорошо в Италии следят за тем, что делает Манчини?
— Интерес есть. Особенно внимательно следили на старте сезона, когда приключения Манчини в России только начинались. Затем его результаты стали хуже, и интерес упал.
— Каковы, на ваш взгляд, шансы Манчини возглавить летом Италию?
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— Где бы Манчини ни работал, он всегда жалуется, что ему не купили нужных игроков.
— Манчини часто жалуется, что ему не купили новых футболистов, хотя летом на трансферы было потрачено порядка 80 миллионов евро.
— В Италии Манчини вел себя так же?
— Видимо, ему купили не тех, о которых он просил. Но вообще такое поведение — типичное для Манчини, где бы он ни работал. Когда команда не показывает результат, он всегда начинает жаловаться, что клуб не купил нужных ему игроков.
— Может быть, он привык работать с игроками уровня Серхио Агуэро и Давида Сильвы?
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— На прошлой неделе «Зенит» провел встречу с болельщиками. Пришло руководство клуба, тренерский штаб, игроки, но Манчини не было. Появилась теория, что Роберто такие встречи не нужны, потому что после этого сезона он решил уйти.
— Я бы отметил вот что. У Манчини очень сильный характер, это волевой человек. Встречу с болельщиками могли расценить как попытку Манчини завоевать их доверие. Он не пошел бы на такое. Роберто не из тех, кто может прийти и сказать: «Да, вы правы — мы проигрываем, я вас слышу и понимаю, выложусь на 100 процентов и обещаю, что все будет хорошо». Это была бы хорошая возможность выйти
— Предположим, что Манчини уйдет из «Зенита», но не возглавит сборную. За ним будут охотиться
— Сейчас он
— Манчини — переоцененный специалист?
— Нет. В Италии и Англии он показывал хорошие результаты, неплохо работал в Турции. Конечно, в последние годы работа не впечатляет, как раньше. Но даже если вспомнить его второй приход в «Интер» — он очень здорово стартовал с довольно средним составом. Пусть сейчас Роберто явно не находится на пике своей тренерской карьеры, он точно заслужил право быть востребованным в