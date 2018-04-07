«Манчини — единственный топ-тренер, которого Италия может себе позволить»

Источник: Спорт-Экспресс

КОНТЕ И АНЧЕЛОТТИ БУДУТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ

— Насколько реальны слухи о том, что Манчини — главный кандидат на пост тренера сборной Италии?

— Манчини — фаворит, пусть его результаты с «Зенитом» не впечатляют. Сначала в Италии хотели удержать Ди Бьяджо, который исполнял обязанности тренера. Но под его руководством сборная показала не такой уж позитивный результат в товарищеских матчах (ничья 1:1 с Англией и поражение со счетом 0:2 от Аргентины. — Прим. «СЭ»). Сейчас итальянская Федерация футбола рассчитывает найти замену и готова потратить хорошие деньги. Ди Бьяджо не конкурент Манчини — в плане зарплаты это разные истории. Однако Анчелотти и Конте будут стоить еще дороже.

— Разве Анчелотти не проще пригласить? Он же без клуба сейчас.

— Да, он сейчас доступен. Думаю, в федерации даже предпочли бы взять Анчелотти, а не Манчини. Однако договориться будет трудно. Раньше Манчини не был единственным кандидатом, но теперь федерация может позволить только его. Из топ-тренеров. Если, конечно, конкуренты не уменьшат свои запросы по зарплате.

— Насколько хорошо в Италии следят за тем, что делает Манчини?

— Интерес есть. Особенно внимательно следили на старте сезона, когда приключения Манчини в России только начинались. Затем его результаты стали хуже, и интерес упал.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы Манчини возглавить летом Италию?

— Где-то 60 процентов.

— Где бы Манчини ни работал, он всегда жалуется, что ему не купили нужных игроков.

— Манчини часто жалуется, что ему не купили новых футболистов, хотя летом на трансферы было потрачено порядка 80 миллионов евро.

— В Италии Манчини вел себя так же?

— Видимо, ему купили не тех, о которых он просил. Но вообще такое поведение — типичное для Манчини, где бы он ни работал. Когда команда не показывает результат, он всегда начинает жаловаться, что клуб не купил нужных ему игроков.

— Может быть, он привык работать с игроками уровня Серхио Агуэро и Давида Сильвы?

— Вообще-то он понимает, что таких игроков заполучить очень и очень тяжело. Возможно, он думал о более опытных и известных футболистах, которые могли бы усилить «Зенит». Ведь Манчини получил ряд интересных молодых игроков, однако им пока не хватает опыта успешных выступлений на международном уровне.

— На прошлой неделе «Зенит» провел встречу с болельщиками. Пришло руководство клуба, тренерский штаб, игроки, но Манчини не было. Появилась теория, что Роберто такие встречи не нужны, потому что после этого сезона он решил уйти.

— Я бы отметил вот что. У Манчини очень сильный характер, это волевой человек. Встречу с болельщиками могли расценить как попытку Манчини завоевать их доверие. Он не пошел бы на такое. Роберто не из тех, кто может прийти и сказать: «Да, вы правы — мы проигрываем, я вас слышу и понимаю, выложусь на 100 процентов и обещаю, что все будет хорошо». Это была бы хорошая возможность выйти из-под давления и успокоить фанатов. Но Манчини, обладая сильным характером, с большим трудом согласился бы пойти на такую встречу.

— Предположим, что Манчини уйдет из «Зенита», но не возглавит сборную. За ним будут охотиться топ-клубы?

— Сейчас он все-таки ближе к работе в сборной. Но если Манчини покинет «Зенит» и не попадет в сборную, то вряд ли вернется в Италию. Уровень его зарплаты слишком высок для итальянского рынка. Только два клуба могут позволить себе Манчини — «Интер» и «Ювентус». Но им это не надо. В Европе вообще не так много клубов, которые могут потянуть зарплату Манчини. Реальные варианты? Середняки АПЛ — «Саутгемптон» или «Вест Хэм». Такой вариант я могу себе представить.

— Манчини — переоцененный специалист?