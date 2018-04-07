11 игроков, которые никогда не выступали за сборную Казахстана

Источник: Prosports.kz

Парни, заслужившие свой шанс попасть в главную команду страны.

Prosports.kz уделил огромное внимание Станимиру Стоилову, который неплохо начал рулить нашей сборной. Он привлек к основе молодежь, проверенных игроков и использует приносящую результат схему 4−3−3. Однако среди всего этого позитива мы определенно что-то упускаем. Например то, что в КПЛ еще множество футболистов, жаждущих дебютировать в национальной команде. У болгарина есть куча вариантов, но чтобы ему было легче, мы подобрали 11 игроков, ищущих возможность побеждать под гимн.

Наша своеобразная символическая сборная будет выстроена по схеме 4−3−3 — так, как желает того новый тренерский штаб. Главный посыл — альтернатива есть всегда, а то, как ею распорядятся, уже другое дело. Но дать шанс можно практически каждому. Приятный спойлер — здесь почти нет «Астаны» и «Кайрата».

Вратарь:

Марсель Исламкулов, 23 года.

Клуб: «Кайсар».

Марсель — действительно хороший вратарь: за пять лет он поменял четыре клуба, и все ради того, чтобы оказаться в унылом, но умеющем добывать результат «Кайсаре». В прошлом сезоне именно он помог занять шестое место в чемпионате, пропустив всего 36 мячей, — показатель, которому позавидует даже бронзовый призер «Ордабасы». На «ленточке» отраженные мячи составляют 62%, а такой показатель очень неплох как раз таки потому, что «волки» много внимания уделяют обороне. В целом, по всем другим статистическим данным он не вырос в топа (например, игра на выходе и сэйвы ногами составляют лишь 41% и 44% соответственно), но в вышеупомянутой игре на «ленте» ему нет равных среди действуюших вратарей Стоилова.

Камнем преткновения является его гражданство. Пока не очень понятно, сменил ли полностью паспорт Марсель, ведь по сути родился он в Киргизии, да и в Казахстане играет с 2013-го. Проблемы с документами могут так и не позволить ему сыграть на международной арене, но не будем забывать, что в июне 2017 года он уже был вызван Бородюком на матч против датчан, однако остался в запасе.

Правый защитник:

Даурен Мажитов, 22 года.

Клуб: «Атырау».

В прошлом году Мажитов дорос от хорошего игрока дубля до перспективного футболиста основы в родном «Атырау». Лидерские качества в матчах за молодежную сборную позволяют Вахиду Масудову рассчитывать на него, и тренер уже дал ему шанс продемонстрировать свой талант в двух играх чемпионата. При удачном стечении обстоятельств универсальный защитник, который может сыграть практически на любой позиции в обороне, должен быть вызван в сборную для какого-нибудь товарищеского матча. Если всем остальным подобный шанс представится лишь к середине сезона, то Даурен — один из главных претендентов на вызов уже сейчас.

Левый защитник:

Сергей Кейлер, 23 года.

Клуб: «Акжайык».

Кейлер может побороться за позицию левого защитника в сборной, хоть у него хватает как опытных, так и молодых конкурентов. Назвать прошлый сезон качественным нельзя — всего шесть матчей в премьер-лиге не позволяют ручаться за Сергея прямо сейчас. Однако за такое короткое время у него уже прекрасные показатели — десятое место среди игроков чемпионата по лучшим подключениям в атаку со своего края и 15-е место по успешности кроссов, в среднем семь из 12 подач оказывались точными. На данный момент стоит надеяться, что его вояж в Уральск окажется удачным.

Центральный защитник:

Александр Марочкин, 27 лет.

Клуб: «Кайсар».

Марочкин — главный претендент на звание местного Джейми Варди. Он работал охранником в магазине, играл на самых ужасных полях страны, и все это для того, чтобы в прошлом сезоне стать ведущим дефом «Окжетпеса». Три забитых гола после угловых, универсальность и габариты (рост Александра составляет 190 см) позволили ему заслужить предложение от «Кайсара» и тренерского штаба Бородюка, правда, он так и не сумел дебютировать в течение двух игр. На данный момент ему 27 лет — самый сочный возраст для спортсмена. Красивая история подкрепляется неплохой статистикой — 88% выигранных воздушных единоборств и 69% отборов при высоком прессинге. А это, кстати говоря, едва ли не главные критерии для Стоилова, обожающего давать центральным защитникам свободу идти вперед и встречать оппонентов в районе опорной зоны.

Центральный защитник:

Динмухамед Кашкен, 18 лет.

Клуб: «Жетысу».

Два года назад экс-защитник мадридского «Атлетико» вполне благоразумно перешел в «Астану», дабы быть на виду в Казахстане и цепляться за возможность попадать в состав ведущего клуба страны. Пока его не видно и не слышно, но мнение, что у него определенно есть способности заиграть на высоком уровне, не подлежит сомнению. По крайней мере пока.

Прямо сейчас Кашкен пылит за вторую команду «Жетысу» в первой лиге и в минувшем первом туре даже провел целый тайм на поле. Так же, как и для Кейлера, для него этот год во многом определяющий. Непонятно, сколько времени еще проведет Стоилов в сборной, но пока есть тренер, дающий шанс всем молодым, им необходимо воспользоваться. Также прекрасное отношение к талантам и у старшего коуча молодежной команды Талгата Байсуфинова, который уже на нескольких пресс-конференциях попросил клубы первой и второй лиг давать как можно больше шансов игрокам, чей возраст не превышает 21 год.

Правый полузащитник:

Александр Соколенко, 21 год.

Клуб: «Кайрат».

Средний возраст состава достаточно молодой, поэтому продолжить тенденцию с юными игроками просто необходимо. На очереди Александр Соколенко, который последние три сезона был занят своим прогрессом — из обычного молодого футболиста на лавке молодежной сборной он превратился в крепкого представителя основы. В сезоне-2017 он провел за «Кайрат» восемь игр, забил один гол и получил три желтые карточки. Последнее связано с банальным: Карлос Алос обожает дисциплинированность и небольшое расстояние между игроками и их зонами, а потому Соколенко действовал довольно глубоко. Тактические фолы стали частью его взрослой карьеры, но уже сейчас понятно — он готов ко всему.

Левый полузащитник:

Илья Калинин, 26 лет.

Клуб: «Иртыш».

Илья Калинин не очень понятный кандидат. С одной стороны, он не особо нужен сборной при нынешних исполнителях Стоилова, с другой — он невероятно трудолюбивый игрок. Это может помочь ему компенсировать отсутствие таланта. В среднем за сезон игрок проводит на поле 950 минут, однако главный минус подобной работоспособности — периодические мышечные травмы. В «Жетысу» он часто менял позиции в полузащите, выступая как слева, так и в центре, а в «Иртыше» окончательно утвердился на месте box-to-box. Шансы на возможный звонок от Стоилова и Ко резко бы возросли, умей он играть на позиции опорника. В сборной с этой ролью редко справляется Куат, нестабилен Бейсебеков, и, может быть, пора дать шанс проверенным и опытным? Даже несмотря на то, что уровень далек от идеального.

Центральный полузащитник:

Иван Антипов, 22 года.

Клуб: «Акжайык».

Источник: Prosports.kz

Невероятно талантливый полузащитник, чаще играющий на позиции «десятки», совсем недавно в очередной раз громко заявил о себе. Сначала он здорово сыграл против Люксембурга за молодежную сборную Казахстана, а затем попал в символическую сборную третьего тура КПЛ по версии многих спортивных изданий. Умение созидать и играть со спущенными гетрами свойственно техничным игрокам, и Антипов полностью оправдывает свою привычку. Недавно Байсуфинов отметил, что за его футболистами пристально следит штаб основной команды, и будет правильно, если Иван одним из первых заслужит вызов на ближайшие игры.

Правый вингер:

Максим Федин, 21 год.

Клуб: «Тобол».

Федин уже вызывался в сборную, но, как и многие из этого списка, остался в запасе. Причем в «Окжетпесе» его средний уровень реализации упал до 67%, однако прямо сейчас в «Тоболе» все идет на поправку — уже забит один гол и отдано столько же голевых передач. Достаточно оптимальный вариант при отсутствии Сейдахмета или Зайнутдинова.

Левый вингер:

Айдос Таттыбаев, 27 лет.

Клуб: «Шахтер».

С футбольным интеллектом у Айдоса все в порядке, однако реализация и выбор позиции хромают невероятно сильно. В прошлом сезоне он забил за «Шахтер» динамичные четыре мяча, и это не должно вас смущать — сейчас местные форварды забивают так мало, что утвердить какой-либо средний показатель попросту невозможно. С Таттыбаевым Стоилову не нужно придумывать велосипед — он быстр, резок, отлично видит поле и способен стать качественным джокером. Время тасовать состав есть, и Таттыбаев станет реальным кандидатом, если начнет забивать чуточку больше.

Форвард:

Игорь Зенькович, 30 лет.

Клуб: «Атырау».

Белорус в последний раз играл за свою сборную почти 10 лет назад, да и то на тот момент это были игры на молодежном уровне. С тех пор он крепко утвердился в качестве добротного форварда в КПЛ и даже получил местное гражданство. Его умение забивать за сезон 7−10 мячей сделало из него достаточно востребованного таранного нападающего, и если учесть, насколько остро сейчас стоит вопрос о качественном форварде в сборной, почему бы не попробовать? Варианты вроде Щеткина и Хижниченко не всегда гарантируют успех.

Итоговая сборная из 11 игроков, которые никогда не выступали за сборную Казахстана: