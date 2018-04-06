Перегудов: Стадион «Динамо» готов принять один из следующих матчей сборной РФ

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал ТАСС, что матч сборных России и Турции, исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, пройдет не на стадионе «Динамо», как планировалось ранее.

«На встрече с коллегами из РФС мы подтвердили готовность принять одну из следующих игр национальной сборной на нашем легендарном стадионе и таким образом достойно отметить его возвращение в строй после серьезной реконструкции», — сказал Перегудов.

Как ранее стало известно ТАСС, основной вариант для переноса — стадион ЦСКА. Однако для этого РФС должен получить разрешение от Международной федерации футбола, так как к этому времени арена, которая будет использоваться как одна из тренировочных площадок чемпионата мира, будет находиться в ее ведении.