РФС объявил о переносе матча сборных России и Турции со стадиона «Динамо»

Встреча сборных России и Турции, которая запланирована на 5 июня, должна была стать первой на новом стадионе «Динамо».

«Сегодня совместно с руководством “ВТБ Арена парк” мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе “Динамо” контрольный матч с Турцией, — заявил Алаев. — Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта “ВТБ Арена парк”, надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России».

Как ранее стало известно ТАСС, основной вариант для переноса — стадион ЦСКА. Однако для этого РФС должен получить разрешение от Международной федерации футбола, так как к этому времени арена, которая будет использоваться как одна из тренировочных площадок чемпионата мира, будет находиться в ее ведении.