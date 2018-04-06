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17:39 (мск), источник: ТАСС

РФС объявил о переносе матча сборных России и Турции со стадиона «Динамо»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Матч сборных России и Турции по футболу пройдет не на стадионе «Динамо», как планировалось. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Встреча сборных России и Турции, которая запланирована на 5 июня, должна была стать первой на новом стадионе «Динамо».

«Сегодня совместно с руководством “ВТБ Арена парк” мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе “Динамо” контрольный матч с Турцией, — заявил Алаев. — Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта “ВТБ Арена парк”, надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России».

Как ранее стало известно ТАСС, основной вариант для переноса — стадион ЦСКА. Однако для этого РФС должен получить разрешение от Международной федерации футбола, так как к этому времени арена, которая будет использоваться как одна из тренировочных площадок чемпионата мира, будет находиться в ее ведении.

Матч со сборной Турции станет для команды России последним перед стартом чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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