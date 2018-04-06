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14:00 (мск), источник: Sports.kz

Впервые в истории юношеская сборная Казахстана U-15 сыграет в Кубке УЕФА

С 9 по 15 апреля в Ереване (Армения) пройдет международный турнир Кубок УЕФА среди юношей до 15 лет. Впервые в турнире примет участие юношеская сборная Казахстана U-15.

Состав юношеской сборной Казахстана U-15:

Вратари: Оноприенко Константин («Астана»), Анарбеков Темирлан («Кайрат»);.

Защитники: Серикбаев Акимжан, Кайбар Диас, Лисин Александр (все — «Астана»), Сатишев Аскар, Дихан Шынгыс, Ташметов Руслан (все — академия «О?т?стік»), Азатов Арсен, Широбоков Александр (оба — «Кайрат»);.

Полузащитники: Табигат Айдос, Утешев Алихан, Дюсембаев Дархан, Батырбаев Бакдаулет (все — «Астана»), Кончиев Асет, Жаксылык Мусабек (оба — академия «О?т?стік»), Калау Абзал, Кенжебек Галымжан (оба — «Кайрат»);.

Нападающие: Рамазанов Алмаз («Кызыл-Жар СК»), Лавренюк Кирилл («Кайрат»);.

Старший тренер — Глевич Владимир Вениаминович, ассистент старшего тренера — Мусабаев Ербол Дюсенбаевич, тренер по вратарям — Коночкин Александр Александрович, врач — Гладков Вячеслав Борисович, массажист — Табакобилов Марат Умурзакович, менеджер — Брейткрейц Александр Анатольевич.

Календарь игр юношеской сборной Казахстана U-15:

10 апреля Армения — Казахстан.

12 апреля Казахстан — Кипр.

14 апреля Беларусь — Казахстан.

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