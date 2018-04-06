Впервые в истории юношеская сборная Казахстана U-15 сыграет в Кубке УЕФА
С 9 по 15 апреля в Ереване (Армения) пройдет международный турнир Кубок УЕФА среди юношей до 15 лет. Впервые в турнире примет участие юношеская сборная Казахстана U-15.
С 9 по 15 апреля в Ереване (Армения) пройдет международный турнир Кубок УЕФА среди юношей до 15 лет. Впервые в турнире примет участие юношеская сборная Казахстана U-15.
Состав юношеской сборной Казахстана U-15:
Вратари: Оноприенко Константин («Астана»), Анарбеков Темирлан («Кайрат»);.
Защитники: Серикбаев Акимжан, Кайбар Диас, Лисин Александр (все — «Астана»), Сатишев Аскар, Дихан Шынгыс, Ташметов Руслан (все — академия «О?т?стік»), Азатов Арсен, Широбоков Александр (оба — «Кайрат»);.
Полузащитники: Табигат Айдос, Утешев Алихан, Дюсембаев Дархан, Батырбаев Бакдаулет (все — «Астана»), Кончиев Асет, Жаксылык Мусабек (оба — академия «О?т?стік»), Калау Абзал, Кенжебек Галымжан (оба — «Кайрат»);.
Нападающие: Рамазанов Алмаз («Кызыл-Жар СК»), Лавренюк Кирилл («Кайрат»);.
Старший тренер — Глевич Владимир Вениаминович, ассистент старшего тренера — Мусабаев Ербол Дюсенбаевич, тренер по вратарям — Коночкин Александр Александрович, врач — Гладков Вячеслав Борисович, массажист — Табакобилов Марат Умурзакович, менеджер — Брейткрейц Александр Анатольевич.
Календарь игр юношеской сборной Казахстана U-15:
10 апреля Армения — Казахстан.
12 апреля Казахстан — Кипр.
14 апреля Беларусь — Казахстан.