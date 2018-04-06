Впервые в истории юношеская сборная Казахстана U-15 сыграет в Кубке УЕФА

Впервые в истории юношеская сборная Казахстана U-15 сыграет в Кубке УЕФА

С 9 по 15 апреля в Ереване (Армения) пройдет международный турнир Кубок УЕФА среди юношей до 15 лет. Впервые в турнире примет участие юношеская сборная Казахстана U-15.