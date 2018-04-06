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Вратарь сборной России забила гол в свои ворота (видео)
Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа забила гол в свои ворота.
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Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа забила гол в свои ворота.
Россиянки играли на выезде с Боснией и Герцеговиной, и первыми пропустили. После подачи углового Тодуа неудачно ударила кулаком по мячу, и тот залетел в ворота.
В ответ сборная России забила 6 голов и уверенно выиграла матч — 6:1.
В отборе к ЧМ-2019 россиянки занимают 3-е место в своей группе, впереди них — Уэльс и Англия.