РФС рассматривает вариант переноса матча Россия — Турция со стадиона «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Планировалось, что встреча сборных России и Турции 5 июня станет первой на новом стадионе.

«В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант — это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются. Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира», — сообщил источник.

Арена ЦСКА будет одной из тренировочных площадок во время чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее руководство комплекса «ВТБ Арена парк» неоднократно заявляло о полной готовности принять матч. В начале января об этом заявил ТАСС руководитель проекта Андрей Перегудов.