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21:10 (мск), источник: Sports.kz

Футболист «Атырау» стал третьим в списке бомбардиров отбора Кубка Азии-2019

Полузащитник «Атырау» и национальной сборной Кыргызстана Антон Землянухин занял 3 место в списке голеадоров отборочного раунда Кубка Азии-2019, сообщает Sport АКИ Press.

Отбор на Кубка Азии 2019 года проходил в двух этапах и стартовал в 2015 году. На первом этапе команды провели по 8 игр, а 12 лучших сборных получили путевки в финальный этап турнира. На втором этапе 24 команды провели по 6 игр и разыграли между собой еще 12 путевок в финальный этап. Антон Землянухин в этих 14 играх забил за сборную Кыргызстана 10 голов и помог впервые в истории квалифицироваться в финальный этап.

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Лучшим бомбардиром отборочного раунда стал нападающий сборной Саудовской Аравии Мохаммад Аль-Сахлави, который в 8 играх первого этапа забил 14 голов.11 мячей в 8 играх имеет форвард сборной ОАЭ Ахмед Халил. У Хамзы Аль-Дардура из Иордании по 10 голов. Землянухин со своими 10 голами сумел опередить австралийца Тима Кэхилла (8 голов), индийца Сунила Четри (8), иранца Сердара Азмуна (7), японца Кейсуке Хонду (6), корейца Сон Хын Мина (6) и японца Синдзи Кагаву (5).

В отборочном раунде Кубка Азии-2019 сборная Кыргызстана забила 24 гола. Еще 4 гола забил Виталий Люкс, 2 мяча у Мирлана Мурзаева. По одному голу забили Бахтияр Дуйшобеков, Ильдар Амиров, Азамат Байматов, Эдгар Бернхардт, Виктор Майер, Алмаз Мирзалиев, Ислам Шамшиев и Бекжан Сагынбаев, пишет издание.

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