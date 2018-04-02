Футболист «Атырау» стал третьим в списке бомбардиров отбора Кубка Азии-2019
Полузащитник «Атырау» и национальной сборной Кыргызстана Антон Землянухин занял 3 место в списке голеадоров отборочного раунда Кубка Азии-2019, сообщает Sport АКИ Press.
Полузащитник «Атырау» и национальной сборной Кыргызстана Антон Землянухин занял 3 место в списке голеадоров отборочного раунда Кубка Азии-2019, сообщает Sport АКИ Press.
Отбор на Кубка Азии 2019 года проходил в двух этапах и стартовал в 2015 году. На первом этапе команды провели по 8 игр, а 12 лучших сборных получили путевки в финальный этап турнира. На втором этапе 24 команды провели по 6 игр и разыграли между собой еще 12 путевок в финальный этап. Антон Землянухин в этих 14 играх забил за сборную Кыргызстана 10 голов и помог впервые в истории квалифицироваться в финальный этап.
Лучшим бомбардиром отборочного раунда стал нападающий сборной Саудовской Аравии Мохаммад
В отборочном раунде Кубка Азии-2019 сборная Кыргызстана забила 24 гола. Еще 4 гола забил Виталий Люкс, 2 мяча у Мирлана Мурзаева. По одному голу забили Бахтияр Дуйшобеков, Ильдар Амиров, Азамат Байматов, Эдгар Бернхардт, Виктор Майер, Алмаз Мирзалиев, Ислам Шамшиев и Бекжан Сагынбаев, пишет издание.