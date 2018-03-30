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30 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Капелло для меня умер». Каким запомнился дон Фабио в сборной России

Фабио Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин» — контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Итальянец в Китае не добился успеха — в прошлом сезоне клуб занял в чемпионате 12-е место, в нынешнем — проиграл два матча из трех.

Источник: Спорт-Экспресс

«Цзянсу Сунин» — первая команда Капелло после сборной России, которую он возглавлял с 2012 по 2015 годы. Мы поговорили с теми, кто работал с ним в России — пресс-атташе, руководителем, тренером и футболистом. Негативными воспоминания о работе с Капелло остались только у Кристиана Пануччи — человека, который знаком с ним еще с первой половины 1990-х.

Илья КАЗАКОВ, бывший пресс-атташе сборной России:

— Он аристократичный человек в полном смысле этого слова. Как джентльмен из американцев-южан — из старых романов и кинолент. Очень щепетильный в некоторых вопросах и очень требовательный в том, что касается дисциплины. Для него она была краеугольным камнем. Он жил футболом. Хотя и не только им. Как генерал, Фабио требовал, чтобы все его команды выполнялись. Но что касается обычного быта, с ним совершенно спокойно можно было шутить и общаться на равных. Он, конечно, понимал, человеком какого калибра является.

Был момент, когда начали обсуждать одного футболиста в каком-то выездном матче. Возник слух, что им интересуется мадридский «Реал». Все спорили, может ли это быть правдой или нет. И тогда Фабио сказал, что проще всего проверить — это позвонить президенту «Реала» Флорентино Пересу. Открыл свой телефон и говорит: «Если надо — я позвоню». Представляете, какая у него записная книжка. Помню был случай, когда мы не могли вылететь из Англии, когда играли там с бразильцами. Была небольшая задержка, микроскопическая. А Капелло любое, даже незначительное отклонение от графика раздражало. Он порылся в телефоне и сказал, что сейчас позвонит директору этой авиакомпании, которого хорошо знает. Этот масштаб величия потрясал.

Когда Капелло только приехал в Россию, каждый его шаг сопровождался безумным ажиотажем. Везде, где бы он не появлялся, сразу же становился центром внимания. Потом в какой-то момент он стал не понимать, почему после первых осечек отношение к нему изменилось. Вдруг он перестал быть волшебником, которого все хотели видеть в сборной. Было мероприятие, когда премьер-лига подводила итоги года и вручала награды. Капелло пришел и не понимал сначала, кто все эти люди, с кем ему общаться. Ведь он привык, что изначально на таких мероприятиях совершенно иной круг общения. И когда увидел Александра Дюкова (тогда президента «Зенита». — Прим. «СЭ»), сразу расцвел и пошел к нему.

Фабио было хорошо в России. В нашей стране он жил больше шести месяцев в году. Кто-то говорил, что это связано с налоговыми платежами, но нет — это было важно для него самого.

Помню, как ахнули телезрители, когда в один день увидели Капелло на дневном матче в Санкт-Петербурге и на вечерней игре в Москве. Ему нравилась столица, он ходил не только в итальянские места — активно интересовался культурной, социальной, светской жизнью. Насколько я слышал, после расставания с РФС Фабио подумывал купить квартиру в Москве.

Анатолий ВОРОБЬЕВ, бывший генеральный секретарь РФС:

— Когда Фабио работал в России, финансовые показатели — его зарплата — перевешивали объективное мнение о нем, как о специалисте. Сейчас можно сказать, что Капелло был лучшим тренером, который работал со сборной за последние 10 лет. Самое яркое воспоминание о его работе для меня — матч с Бельгией (0:1) на «Маракане», наилучший матч по организации для нашей команды. Помню, после игры мы встретились в подтрибунном помещении. Я сказал ему: «Good game! No lucky!» Фабио бросил в ответ: «Children mistake». Действительно, жалко было, что Азар намотал наших уставших защитников, и мы пропустили.

Для менталитета наших игроков и для паттернов, закодированных в нашем сознании, безусловно, нужен диктатор, который прививал бы железную логику. Капелло им был. Время подтвердило его правоту. Все тогда удивлялись, почему он не брал Дзюбу, а возил с собой Смолова, который долго не забивал. Но сейчас ясно, что Капелло видел его большой потенциал.

Были договоренности, что Капелло возглавит всю пирамиду сборной — юношеские и молодежные команды. Он был готов работать. Но Капелло увидел противостояние элитных клубов и Николая Толстых (тогда президента РФС. — Прим. «СЭ»). Он давно в футболе и понимал, что ему нужно держаться позиции клубов, которые дают ему игроков. Получилась не самая благоприятная политическая ситуация для работы главным тренером. Тогда все элементы российского футбола не были настроены на достижение результатов у сборной — Капелло было тяжело работать в такой конфигурации. Но из того, что у него было, Фабио выжал максимум.

Александр КЕРЖАКОВ, бывший нападающий сборной России:

— Я очень счастлив, что удалось поработать с Капелло. Считаю его одним из лучших тренеров мира, его достижения об этом говорят. Он был не жесткий, а очень требовательный. При нем мы очень хорошо прошли отборочный цикл к чемпионату мира-2014, показывали хороший футбол. Были неудачи на самом турнире, но выход на чемпионат мира — уже удача, ведь группа у нас было очень непростой.

Мне было немного проще с Капелло, чем другим игрокам. Какие-то вещи он мог сказать мне на испанском — те же шутки. В общении никаких проблем не возникало. Все слухи, что Капелло — закрытый человек, тиран, распространяли те люди, которые были далеки от сборной.

Помню, как на чемпионате мира в Бразилии на следующий день после матча с Южной Кореей у него был день рождения. Мы сыграли тогда в ничью. Все его поздравляли, но сам Фабио вообще не вспоминал об этом. Он дал понять, что нужно готовиться к следующей игре, а не думать о каких-то праздниках.

Кристиан ПАНУЧЧИ, бывший помощник Капелло в сборной России:

— Для меня Капелло умер.

Статистика Капелло в сборной России
Матчи: 33
Победы: 17
Ничьи: 11
Поражения: 5
Процент побед: 51,51.

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