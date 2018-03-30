Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг

Во время паузы на товарищеские матчи форвард сборной Аргентины не выходил на поле.

Помимо Месси, представители УЕФА проверили еще 10 игроков основного состава сине-гранатовых. В их число вошли Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серхи Роберто и Самюэль Юмтити.