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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг

«Барселона» в Твиттере сообщила, что нападающий команды Лионель Месси был подвергнут проверке на допинг представителями УЕФА.

Источник: Reuters

Во время паузы на товарищеские матчи форвард сборной Аргентины не выходил на поле.

Помимо Месси, представители УЕФА проверили еще 10 игроков основного состава сине-гранатовых. В их число вошли Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серхи Роберто и Самюэль Юмтити.

Отметим, что любой игрок, участвующий в турнирах под эгидой УЕФА, может быть проверен на использование запрещенных препаратов в любое время.

Ближайший матч каталонцев на международной арене состоится 4 апреля — каталонцы в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов на своем поле примут «Рому». Ответная игра состоится 10 апреля в Риме.

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