Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг

Во время паузы на товарищеские матчи форвард сборной Аргентины не выходил на поле.
Помимо Месси, представители УЕФА проверили еще 10 игроков основного состава сине-гранатовых. В их число вошли Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серхи Роберто и Самюэль Юмтити.
Отметим, что любой игрок, участвующий в турнирах под эгидой УЕФА, может быть проверен на использование запрещенных препаратов в любое время.
Ближайший матч каталонцев на международной арене состоится 4 апреля — каталонцы в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов на своем поле примут «Рому». Ответная игра состоится 10 апреля в Риме.