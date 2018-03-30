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18:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Интерес к сборной России вырос в пять раз за полгода

23 и 27 марта сборная России по футболу провела товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции соответственно.

Источник: РИА "Новости"

Прямые трансляции этих игр совместно с компанией «Телеспорт» провела социальная сеть «Одноклассники». Также матчи можно было посмотреть и на портале Спорт Mail.Ru, где был размещен видеоплеер «Одноклассников». Всего трансляции двух товарищеских встреч собрали более 10 миллионов просмотров. Суммарное количество зрителей превысило 7 миллионов человек.

При этом трансляции товарищеских матчей сборной России против команд Аргентины и Испании в ноябре 2017 собрали суммарно около 2 миллионов просмотров. Таким образом, интерес к футболу и сборной России вырос с ноября прошлого года в пять раз.

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