Интерес к сборной России вырос в пять раз за полгода

Прямые трансляции этих игр совместно с компанией «Телеспорт» провела социальная сеть «Одноклассники». Также матчи можно было посмотреть и на портале Спорт Mail.Ru, где был размещен видеоплеер «Одноклассников». Всего трансляции двух товарищеских встреч собрали более 10 миллионов просмотров. Суммарное количество зрителей превысило 7 миллионов человек.