Интерес к сборной России вырос в пять раз за полгода

Прямые трансляции этих игр совместно с компанией «Телеспорт» провела социальная сеть «Одноклассники». Также матчи можно было посмотреть и на портале Спорт Mail.Ru, где был размещен видеоплеер «Одноклассников». Всего трансляции двух товарищеских встреч собрали более 10 миллионов просмотров. Суммарное количество зрителей превысило 7 миллионов человек.
При этом трансляции товарищеских матчей сборной России против команд Аргентины и Испании в ноябре 2017 собрали суммарно около 2 миллионов просмотров. Таким образом, интерес к футболу и сборной России вырос с ноября прошлого года в пять раз.