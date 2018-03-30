«Место в сборной никому не гарантировано, его нужно заслужить». Стойлов ответил на вопросы, которые волнуют казахстанских болельщиков

— Станимир, вы с первого марта начали работу в качестве главного тренера сборной Казахстана. Как комплектовался тренерский штаб и довольны ли вы его работой на первом сборе?

— Со мной пришли два моих помощника, с которыми я работаю продолжительное время, это — Цанко Цветанов и Саид Ибраимов. Также в тренерский штаб вошли специалисты, которые уже работали в Федерации — тренер вратарей Николай Родионов и Кайрат Нурдаулетов. Это специалисты, у которых есть собственное видение и перспективы, соответственно большое будущее. Мы будем сплоченно работать в интересах сборной, думаю, что их личное развитие также пойдет на пользу казахстанского футбола. Если говорить о работе на первом сборе, то никаких проблем не возникло, так как каждый знал свои обязанности и тот участок, за который отвечает.

— Какие цели и задачи стояли перед сбором? Что в итоге удалось выполнить, а что нет?

— Руководство Федерации создало отличные условия, как во время перелета, так и в организации самого сбора, что, несомненно, порадовало. Для национальной сборной всегда должны быть созданы лучшие условия, тогда мы сможем требовать от футболистов полной отдачи и хороших результатов. Нашей основной задачей было поднять уровень сборной Казахстана, потому что тот потенциал и те качества, которые есть у игроков гораздо выше, нежели 136 место в рейтинге ФИФА. Самое главное — мы попробовали сыграть организованно, дисциплинированно, без нервов и напряжения. Перед каждым футболистом стояла конкретная задача в фазе обороны, но фаза атаки оставляет желать лучшего. У нас, к сожалению, были проблемы с комплектацией сборной: были вызваны 24 футболиста, пять из которых оказались травмированы. Учитывая, что в списке были футболисты с опытом игры в Европе, знающие мои требования и выполняющие указания, это значительно ослабило команду. Они бы дали нам возможность большей ротации состава, и конечно, усилили бы сборную. С другой стороны, появилась отличная возможность увидеть в деле молодых игроков, которые были для меня темными лошадками. Мои прогнозы полностью подтвердились на сборах — игры казахстанского чемпионата только начинаются, многие игроки далеки от своего максимального функционального состоянии, что и стало проблемой в матчах с венграми и болгарами.

— Вопрос про молодых игроков. Было очень много новичков, это радует, но в то же время напрягает болельщиков. Довольны ли вы их работой?

— Молодые футболисты — это будущее казахстанского футбола. Я всегда говорил и буду говорить, что уважающий себя тренер работает не только на сегодняшний результат, он должен думать о завтрашнем дне и оставить хорошее будущее в команде. Мы хотим посмотреть как можно большее количество молодых футболистов, дать шанс тем, кто его заслуживает, и увидеть их возможности. Некоторые сумели показать себя, смело заявив свои претензии на место в сборной, другие еще не готовы играть на столь высоком уровне. На самом деле дальнейший вызов в сборную будет зависеть только от них, если они будут много работать, играть хорошо в клубах, то, естественно, мы будем больше доверять им. На прошедшем сборе попробовали сделать сплав между опытными игроками, показавшими достойную Европы игру, и молодыми. Как показали матчи, это решение было верным. Опытные футболисты помогли молодым войти с большей уверенностью в игру сборной, и команда показала себя сбалансированной в обеих встречах.

— Молодежная сборная Казахстана провела два матча. Удалось ли посмотреть эти игры, и есть ли в молодежной команде футболисты, которые уже готовы к вызову в главную команду страны?

— Я посмотрел матч с Францией, пока были в Венгрии. Запись игры с Люксембургом еще не видел, но обязательно посмотрю. Непременно побеседую с тренером молодежной сборной Талгатом Байсуфиновым, с клубными тренерами, и если есть перспективные футболисты, мы отправим им вызов. Если молодежь далека от требуемого уровня, который необходим для игры в футболке национальной сборной, то авансов не будет. В этом плане мы очень избирательны, но еще раз повторюсь, шанс есть у всех.

— Прошло два тура премьер-лиги. Вы вызвали 24 игрока + три в резерве. Можно ли говорить, что этот список и есть тот костяк, на который будет сделан акцент в ближайшее время?

— Впереди ровно два месяца, в течение которых любой футболист может продемонстрировать свои возможности. Список из 27 имен — это выбор на данный момент. Мы внимательно будем следить за игрой клубов и сделаем соответствующие выводы. Нет какого-то зацементированного списка игроков, мы постараемся оценить игру всех футболистов, чей уровень будет соответствовать нашим требованиям. Хочется подчеркнуть, что место в сборной никому не гарантировано, его нужно заслужить, играешь плохо — в сборную не попадешь. Очень важный момент — летние игры клубов в еврокубках, они станут большой аттестацией для футболистов. Нам необходимы игроки, которые способны соответствовать уровню сборной и помочь команде выполнить задачи в Лиге Наций.

— Хорошую оценку, как со стороны экспертов, так и болельщиков получила игра в матчах против сборной Венгрии и Болгарии. За счет чего удалось за такой короткий период перезагрузить игру сборной?

— Я всегда говорил, что несколько специалистов не смогут свернуть горы. Нужно участие моих коллег в клубах, необходимо подготовить футболистов, также нужно желание самих игроков. От нас требуется поставить высокие задачи перед своими подопечными, которые будут соответствовать европейским стандартам. Для меня не был важен результат, я доволен поведением команды, тем, как мы грамотно оборонялись, действовали в контроле мяча. Этот старт нужно развивать и добавлять компоненты. Нас ждет очень длинный и тяжелый путь, мы не должны терять голову и думать, что в сентябре будем летать по полю. Наоборот, нужно искать варианты, исправлять ошибки, решать проблемы, которых еще много. Футболисты должны думать о своей спортивной форме, добавлять в этом компоненте, мы же, тренерский штаб, будем стараться выбирать только самых лучших. Казахстанские болельщики увидели, что сборная страны способна показать свой уровень на фоне команд, которые входят в ТОП-50 рейтинга ФИФА. Это всех радует, дает надежду, но и накладывает большую ответственность на тренерский штаб и футболистов. Нам необходимо продолжать работать. Только через работу, желание и дисциплину, казахстанский футбол сможет сделать шаг вперед в своем развитии. Я никогда не летаю в облаках, поэтому хочу делать маленькие шаги вперед. Хотел бы обратиться ко всем, в особенности к тренерам клубов, с которыми мы будем общаться, без их поддержки я не смогу ничего добиться. Надеюсь, что футболисты понимают свою ответственность, они не должны расслабляться, должны работать с удвоенной силой. Они должны понимать, что даже если что-то будет не получаться, за ними стоят болельщики, которые их поддерживают, которые видят и понимают футбол. Наш путь может привести, как к победам, так и поражениям. Потому что мы не готовы играть равно со всеми командами, могут быть ошибки, но если команда покажет тот футбол, который показала в последних двух матчах, то она сможет выиграть любую сборную в мире.

— Вы определились, на каких позициях у нас есть проблемы, где наоборот, есть исполнители, способные повести за собой сборную?

— Я не хочу говорить сейчас по позициям, так как у нас в действительности есть много проблем в игре, которые мы должны решать. Если у нас есть компактность в игре, поддержка друг друга, тогда у нас будет меньше проблем по позициям. Нужно иметь конкуренцию по каждому амплуа. Приведу пример: на позиции левого защитника у нас есть 2−3 игрока, которые способны сыграть в высококлассный футбол. Если так будет на каждой позиции, то тогда тренерам сборной будет очень легко выбирать лучшую команду. Я как тренер, хочу, чтобы моя команда создавала много моментов в атаке, и нам необходимо усилить игру в нападении, потому что мы должны играть лучше. Было видно, что у нас не во всех моментах была максимальная концентрация в обороне, мы не имели права пропускать гол со стандарта на последних минутах. При таком раскладе футболисты должны выдерживать не только 90 минут, а все 120. Я увидел, что некоторые футболисты еще далеки от тех требований, которые выдвигает наш тренерский штаб. Им нужно серьезно задуматься над этим.

— В июне и августе нас ждут два сбора. Какие планы на эти два периода?

— Хотелось бы в начале июня сыграть один товарищеский матч дома, чтобы болельщики могли увидеть свою команду. Очень важно, как игроки проявят себя в еврокубках, это будет хороший опыт и хорошая нагрузка для футболистов и это будет тот уровень, которому они должны соответствовать. В августе нет официальной даты, мы соберемся за несколько дней до первых матчей Лиги Наций. Хочется запланировать только одну игру в июне, потом мы отпустим сборников на 4−5 дней, чтобы они могли зарядиться перед участием в еврокубках, потому что эти турниры важны как для клубов, так и для сборной.

— Удалось ли вам посмотреть соперников по Лиги Наций, которые также играли товарищеские матчи в эти дни?

— Я посмотрел игры всех трех команд. Грузия сумела сделать большой скачок в развитии, показать отличный уровень и хороший футбол. Латвия держит свою марку с прошлого года. Что касается Андорры, чьи футболисты играют в чемпионате Испании, они будут очень тяжелым и непредсказуемым соперником для всех команд в нашей группе.

Напомним, что Стойлов возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее болгарин работал в «Астане», с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы.

В дебютном матче под его руководством сборная Казахстана обыграла Венгрию со счетом 3:2. В команде Стойлова авторами мячей стали Роман Муртазаев, Бахтиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет, а у соперника отличились Адам Салаи и Кристиан Немет. Видео голов можно посмотреть здесь.