Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев.

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Ранее на турнире россияне уступили англичанам. 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

«Мы осознанно вышли играть против Бразилии вторым номером, и этот план работал на протяжении двух третей матча. Наши ребята играли достаточно качественно и организованно, с успехом противостояли грозному сопернику, пока не закончились физиологические ресурсы, силы. Соперник, напротив, сумел в середине второго тайма прибавить, взвинтить темп и вырвать победу», — сказал старший тренер сборной Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.