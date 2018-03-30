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12:09 (мск), источник: Р-Спорт

Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) уступила команде Бразилии на турнире «Мундиаль Монтегю» во Франции.

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев.

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Ранее на турнире россияне уступили англичанам. 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

«Мы осознанно вышли играть против Бразилии вторым номером, и этот план работал на протяжении двух третей матча. Наши ребята играли достаточно качественно и организованно, с успехом противостояли грозному сопернику, пока не закончились физиологические ресурсы, силы. Соперник, напротив, сумел в середине второго тайма прибавить, взвинтить темп и вырвать победу», — сказал старший тренер сборной Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.

«Нужно откровенно сказать о тенденции, которая прослеживается в юношеском футболе на уровне сборных (а мы до этого встречались, например, с Францией и Англией) — в составе многих ведущих команд выступают футболисты африканского происхождения, чей настоящий возраст вызывает большие сомнения. Наши 15-летние ребята действовали на пределе своих физиологических возможностей против бразильцев, но этого было недостаточно», — добавил Хомуха.

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