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15:13 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Призовой фонд в Лиге наций будет 76.25 миллионов евро

Новый турнир должен быть интересным.

Источник: РИА "Новости"

Формат заменит надоевшие уже всем бессмысленные товарищеские матчи, в которых команды скорее не играют, а тратят время на лишние сборы.

В новом турнире будут играть 50 команд. Причем сильные встретятся с сильными, а слабые со слабыми.

Там будет четыре группы по рейтингам команд. И потом сборные смогут подниматься в высшие группы после побед или наоборот вылетать в низшие после поражений.

В самой сильной группе А сборные получают по 1.5 миллионов евро, в группе В по одному миллиону. Участники группы С получают по 750 тысяч, а группы D по 500.

При этом победители групп получают еще по 4.5 миллиона евро. За 2 место получают 3.5, за 3 — 2.5, а за 4 — 1.5 миллиона.

Победители всей Лиги заработают 7.5 миллионов евро.

Соревнования начнутся уже осенью. И по сравнению с «товарняками» это будет наверняка интересней.

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