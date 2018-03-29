Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Такой формы, как у датчан, не было еще ни у кого (фото)
В сборной на славу скреативили.
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В сборной на славу скреативили.
Датские футболисты вышли на товарищескую игру с Чили в такой форме, которую до этого момента вряд ли бы кто мог себе вообще представить.
Форму сшили из элементов, грубо говоря, разных прошлых форм сборной. То есть, в одной футболке было несколько частей. И каждая часть была элементом прошлых форм сборной Дании за разные годы.
При этом рисунок у каждого игрока был оригинальным. Все были схожи между собой, но двух одинаковых на сто процентов футболок у датчан в матче не было. Сообщается, что датские болельщики пожертвовали футболки сборной за разные годы, чтобы можно было изготовить эту форму.