Футболиста сборной России сравнили с деревянным чурбаном

Источник: РИА "Новости"

Комментатор раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного. «Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», — заявил Уткин.

По его мнению, главный тренер команды Станислав Черчесов не популярен среди российских футболистов. «Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет. Он не оказался фигурой, которая сможет объединить опытных футболистов нашей сборной. Все от него уходят», — отметил журналист.

28 марта бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов также выразил недовольство уровнем отечественной команды. Он заявил, что российская команда является слабейшей в истории.