«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам
Грустная история о тех, кто не ценит то, что имеет.
Грустная история о тех, кто не ценит то, что имеет.
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Вот типичный пример. Популярное аргентинское издание Olé удивляется, почему Месси не показал выдающийся футбол в матче против сборной Венесуэлы (2:2):
«Месси сыграл удовлетворительно в первом тайме. Лучший футболист не может выходить на поле и действовать как обычный игрок».
Пик критики Месси в Аргентине пришелся на Кубок Америки-2015, когда он не реализовал пенальти в полуфинале. Если раньше просто возмущались тем, что он полненький, то теперь уже ставился вопрос о его необходимости сборной. Хотя нашлись и те, кто его защищает.
«Прости их, Лео. Они не ведают, что говорят», — гласил один из баннеров. В
До поры до времени другой аргентинский гений — Диего Марадона — старался всячески поддерживать Лео, но в 2016-м сказанул: «Месси — хороший человек, но у него нет индивидуальности. Ему не хватает характера, чтобы быть лидером».
Месси ответил уже на поле. В последнем туре отбора к ЧМ-2018 Лионель уничтожил сборную Эквадора. В решающем матче за путевку на мундиаль аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Месси пошел и оформил
Даже после этого критика в адрес Месси не утихала на его родине. Недавно выступил уже Габриэль Батистута:
«Месси в сравнении с Марадоной не хватает
На фоне травли Месси в
Критика в адрес Месси нервирует главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли:
«Чемпионат мира для Месси — это револьвер, приставленный к его голове. Если Лионель не выиграет мундиаль, то он застрелен. В такой ситуации он не может наслаждаться своим талантом. Негативная обстановка вокруг выступления Месси на международном уровне вредит ему».
Что в результате получается? Роналду в Португалии является божеством. Там уверенно называют Криштиану лучшим в мире и даже обижаются на другие точки зрения. Все идет к тому, что Месси (30 лет) закончит выступления в сборной раньше Роналду (33 года)!!!
30 лет — это уже приличный возраст, но еще вполне можно играть и играть. Лионель не дает
И вот теперь сборная Аргентины уступила испанцам со счетом 1:6. Месси в этой игре не принял участия
Адекватнее всех на этот счет внезапно высказался Диего Коста. Один из самых неадекватных футболистов на поле, который известен своей спонтанной агрессией:
«В Аргентине любят критиковать Месси, но сегодня все увидели, какая там команда без него. Лучше бы молились на Месси».
|Хулен Лопетеги
|Хорхе Сампаоли
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|14
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)