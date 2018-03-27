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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам

Грустная история о тех, кто не ценит то, что имеет.

Источник: Reuters

Для кого-то это прозвучит дико, но Месси недолюбливают в Аргентине. Лучшего футболиста планеты (учёные утверждают, что он все-таки с Земли) критикуют за его игру в сборной. Всё сводится к примитивному утверждению, что за национальную команду Месси выступает не так убедительно, как за «Барселону». И это действительно так, хотя тому есть множество объективных причин.

Вот типичный пример. Популярное аргентинское издание Olé удивляется, почему Месси не показал выдающийся футбол в матче против сборной Венесуэлы (2:2):

«Месси сыграл удовлетворительно в первом тайме. Лучший футболист не может выходить на поле и действовать как обычный игрок».

Пик критики Месси в Аргентине пришелся на Кубок Америки-2015, когда он не реализовал пенальти в полуфинале. Если раньше просто возмущались тем, что он полненький, то теперь уже ставился вопрос о его необходимости сборной. Хотя нашлись и те, кто его защищает.

«Прости их, Лео. Они не ведают, что говорят», — гласил один из баннеров. В какой-то момент нападающий сам сказал: «Я не обращаю внимания на критику». Но это вызвало еще большую шумиху.

До поры до времени другой аргентинский гений — Диего Марадона — старался всячески поддерживать Лео, но в 2016-м сказанул: «Месси — хороший человек, но у него нет индивидуальности. Ему не хватает характера, чтобы быть лидером».

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Месси ответил уже на поле. В последнем туре отбора к ЧМ-2018 Лионель уничтожил сборную Эквадора. В решающем матче за путевку на мундиаль аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Месси пошел и оформил хет-трик. Встреча так и закончилась — 3:1. Случись ничья — не было бы Аргентины на ЧМ-2018.

Даже после этого критика в адрес Месси не утихала на его родине. Недавно выступил уже Габриэль Батистута:

«Месси в сравнении с Марадоной не хватает чего-то за гранью нашего понимания. Даже если он будет тренироваться каждый час, ему этого не достичь. У Лео нет харизмы Марадоны».

На фоне травли Месси в какой-то момент закончил карьеру в сборной. Он об этом заявил открыто, но через 7 недель его убедили вернуться. Вполне вероятно, что ЧМ-2018 — последний раз, когда Месси носит футболку сборной. Нападающий заявил, что если сборная Аргентины плохо себя проявит в России, то нынешнее поколение обязано уйти.

Критика в адрес Месси нервирует главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли:

«Чемпионат мира для Месси — это револьвер, приставленный к его голове. Если Лионель не выиграет мундиаль, то он застрелен. В такой ситуации он не может наслаждаться своим талантом. Негативная обстановка вокруг выступления Месси на международном уровне вредит ему».

Что в результате получается? Роналду в Португалии является божеством. Там уверенно называют Криштиану лучшим в мире и даже обижаются на другие точки зрения. Все идет к тому, что Месси (30 лет) закончит выступления в сборной раньше Роналду (33 года)!!!

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30 лет — это уже приличный возраст, но еще вполне можно играть и играть. Лионель не дает кому-то из молодых талантов пройти в состав? Во-первых, талантов уровня Месси что-то не видно у аргентинцев. Во-вторых, если уж они есть, то для Месси найдется множество позиций на поле. Он может сыграть где угодно в атаке или полузащите (кроме опорника).

И вот теперь сборная Аргентины уступила испанцам со счетом 1:6. Месси в этой игре не принял участия из-за травмы и следил за игрой с трибуны. Конечно, это вызвало много стеба.

Адекватнее всех на этот счет внезапно высказался Диего Коста. Один из самых неадекватных футболистов на поле, который известен своей спонтанной агрессией:

«В Аргентине любят критиковать Месси, но сегодня все увидели, какая там команда без него. Лучше бы молились на Месси».

Испания 6:1
Первый тайм: 2:1
Аргентина
27.03.2018, 22:30 Зрители: 65541 матчи: Сборные Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Хорхе Сампаоли
Голы
12′ Диегу Коста  
27′ Франсиско Роман Иско  
52′ Франсиско Роман Иско  
55′ Тиагу Алькантара  
73′ Яго Аспас  
74′ Франсиско Роман Иско  
  Николас Отаменди 39′
Составы
Давид де Хеа 1
Даниэль Карвахаль 2
89′ Серхио Рамос 15
Коке 8
Марко Асенсио 20
79′ Жорди Альба 18
Маркос Алонсо 24
72′ Жерар Пике 3
Сесар Аспиликуэта 5
56′ Андрес Иньеста 6
Ньигес Сауль 7
82′ Тиагу Алькантара 10
Даниэль Парехо 23
45′ Диегу Коста 19
Яго Аспас 17
68′ 76′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 14
3 Николас Тальяфико 68′
16 Маркос Рохо 87′
17 Николас Отаменди
27 Максимилиано Меса 81′
6 Лукас Билья
1 Серхио Ромеро 22′
23 Вилли Кабальеро
26 Фабрисио Бустос 62′
2 Габриэль Меркадо
20 Джовани Ло Сельсо 84′
8 Маркос Акунья
19 Эвер Банега 62′
15 Пабло Хавьер Перес
9 Гонсало Игуаин 59′
22 Лаутаро Мартинес
14 Хавьер Маскерано 56′
21 Кристиан Павон 89′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
1 Угловые 5
21 Фолы 14
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
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