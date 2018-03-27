«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам

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Для кого-то это прозвучит дико, но Месси недолюбливают в Аргентине. Лучшего футболиста планеты (учёные утверждают, что он все-таки с Земли) критикуют за его игру в сборной. Всё сводится к примитивному утверждению, что за национальную команду Месси выступает не так убедительно, как за «Барселону». И это действительно так, хотя тому есть множество объективных причин.

Вот типичный пример. Популярное аргентинское издание Olé удивляется, почему Месси не показал выдающийся футбол в матче против сборной Венесуэлы (2:2):

«Месси сыграл удовлетворительно в первом тайме. Лучший футболист не может выходить на поле и действовать как обычный игрок».

Пик критики Месси в Аргентине пришелся на Кубок Америки-2015, когда он не реализовал пенальти в полуфинале. Если раньше просто возмущались тем, что он полненький, то теперь уже ставился вопрос о его необходимости сборной. Хотя нашлись и те, кто его защищает.

«Прости их, Лео. Они не ведают, что говорят», — гласил один из баннеров. В какой-то момент нападающий сам сказал: «Я не обращаю внимания на критику». Но это вызвало еще большую шумиху.

До поры до времени другой аргентинский гений — Диего Марадона — старался всячески поддерживать Лео, но в 2016-м сказанул: «Месси — хороший человек, но у него нет индивидуальности. Ему не хватает характера, чтобы быть лидером».

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Месси ответил уже на поле. В последнем туре отбора к ЧМ-2018 Лионель уничтожил сборную Эквадора. В решающем матче за путевку на мундиаль аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Месси пошел и оформил хет-трик. Встреча так и закончилась — 3:1. Случись ничья — не было бы Аргентины на ЧМ-2018.

Даже после этого критика в адрес Месси не утихала на его родине. Недавно выступил уже Габриэль Батистута:

«Месси в сравнении с Марадоной не хватает чего-то за гранью нашего понимания. Даже если он будет тренироваться каждый час, ему этого не достичь. У Лео нет харизмы Марадоны».

На фоне травли Месси в какой-то момент закончил карьеру в сборной. Он об этом заявил открыто, но через 7 недель его убедили вернуться. Вполне вероятно, что ЧМ-2018 — последний раз, когда Месси носит футболку сборной. Нападающий заявил, что если сборная Аргентины плохо себя проявит в России, то нынешнее поколение обязано уйти.

Критика в адрес Месси нервирует главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли:

«Чемпионат мира для Месси — это револьвер, приставленный к его голове. Если Лионель не выиграет мундиаль, то он застрелен. В такой ситуации он не может наслаждаться своим талантом. Негативная обстановка вокруг выступления Месси на международном уровне вредит ему».

Что в результате получается? Роналду в Португалии является божеством. Там уверенно называют Криштиану лучшим в мире и даже обижаются на другие точки зрения. Все идет к тому, что Месси (30 лет) закончит выступления в сборной раньше Роналду (33 года)!!!



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30 лет — это уже приличный возраст, но еще вполне можно играть и играть. Лионель не дает кому-то из молодых талантов пройти в состав? Во-первых, талантов уровня Месси что-то не видно у аргентинцев. Во-вторых, если уж они есть, то для Месси найдется множество позиций на поле. Он может сыграть где угодно в атаке или полузащите (кроме опорника).

И вот теперь сборная Аргентины уступила испанцам со счетом 1:6. Месси в этой игре не принял участия из-за травмы и следил за игрой с трибуны. Конечно, это вызвало много стеба.