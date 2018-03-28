СМИ: Манчини будет проще убедить возглавить сборную Италии, чем других тренеров
Федерация футбола Италии продолжает поиски нового главного тренера национальной команды.
Федерация футбола Италии продолжает поиски нового главного тренера национальной команды.
Как пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Corriere dello Sport, в руководстве федерации считают, что главного тренера «Зенита» Роберто Манчини будет проще убедить возглавить сборную, нежели других кандидатов.
Кандидатами на пост главного тренера сборной Италии также называются Клаудио Раньери («Нант») и исполняющий обязанности рулевого национальной команды Луиджи Ди Бьяджо.