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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Манчини будет проще убедить возглавить сборную Италии, чем других тренеров

Федерация футбола Италии продолжает поиски нового главного тренера национальной команды.

Источник: AFP 2018

Как пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Corriere dello Sport, в руководстве федерации считают, что главного тренера «Зенита» Роберто Манчини будет проще убедить возглавить сборную, нежели других кандидатов.

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Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта на днях встречался с Карло Анчелотти, но специалист не спешит принимать решение о своём будущем и ждёт предложений из АПЛ. Наставник «Челси» Антонио Конте, который, по данным источника, мечтает о возвращении в сборную, получил предложение от «ПСЖ» и также не делает поспешных шагов.

Кандидатами на пост главного тренера сборной Италии также называются Клаудио Раньери («Нант») и исполняющий обязанности рулевого национальной команды Луиджи Ди Бьяджо.

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