СМИ: Манчини будет проще убедить возглавить сборную Италии, чем других тренеров

Как пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Corriere dello Sport, в руководстве федерации считают, что главного тренера «Зенита» Роберто Манчини будет проще убедить возглавить сборную, нежели других кандидатов.

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта на днях встречался с Карло Анчелотти, но специалист не спешит принимать решение о своём будущем и ждёт предложений из АПЛ. Наставник «Челси» Антонио Конте, который, по данным источника, мечтает о возвращении в сборную, получил предложение от «ПСЖ» и также не делает поспешных шагов.