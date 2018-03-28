Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза
На стадионе во время матча Россия — Франция (1:3) были слышны расистские уханья. И несмотря на единичный характер, они нанесли удар по репутации России как
На стадионе во время матча Россия — Франция (1:3) были слышны расистские уханья. И несмотря на единичный характер, они нанесли удар по репутации России как
Из искры разгорается пламя. В очередной раз. О необходимости разобраться в случившемся уже призвал директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиар Пауэр. А министр спорта Франции Лора Фессель на своей странице в Твиттере заявила о необходимости консолидации в борьбе с расизмом.
Вчера в
Конечно, можно сделать вид, что ничего не было, что все это выдумки. Но ни к чему хорошему такая позиция не приведет. Ведь мы уже столько раз это проходили! Столько раз обжигались на этой теме.
Важный момент: я сейчас не о явно притянутых за уши историях, которых тоже хватало.
Не о неаккуратной шутке Шамиля Тарпищева о сестрах Уильямс. Пошутил он в эфире юмористической программы, но британские СМИ подняли такой вой, что президент Федерации тенниса России был дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией (WTA) на один год.
Не о балагуре Игоре Гамуле, чьи безобидные для российского уха фразы про «черных жемчужин» вызвали в Британии резонанс, и КДК РФС под этим давлением дисквалифицировал тренера на пять матчей.
И не о недавней истории на сборе «Спартака», итогом которого стал штраф для Леонида Трахтенберга, который допустил появление на официальной страничке
Я о тех случаях, когда было уже не до шуток. Например, о монологе полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре после матча против ЦСКА пятилетней давности.
— Я разъярен и разочарован. Сегодня я был капитаном команды, и перед матчем мы передавали друг другу вымпелы с надписью «Нет расизму», а потом я слышал эти выкрики с трибун. Сказал об этом судье. Думаю, УЕФА стоит принять серьезные меры, чтобы положить этому конец. Может быть, дисквалифицировать стадион.
Президент ЦСКА Евгений Гинер в ответ заявил:
— Яя Туре все выдумал. Делегат ничего не слышал, инспектор ничего не слышал. Никакого уханья с трибун не было! Не хочу даже обсуждать, почему Яя Туре так поступил — Бог ему судья.
Чем закончилась та история? На волне шумихи, устроенной в британских СМИ, ЦСКА был наказан закрытием трибуны, а затем армейцы неоднократно страдали как рецидивисты и ВСЕ домашние матчи следующего розыгрыша Лиги чемпионов провели на пустом стадионе.
Я ни в коем случае не призываю наказывать РФС. Наоборот, хочу предостеречь его от санкций.
Расизм это был, или нет — другой вопрос. В России и Европе общество относится к данной теме
В политическом плане мы с Европой в последнее время отдаляемся друг от друга. Отсюда все возрастающее количество нападок. И защищаться, безусловно, нужно.
Но сейчас, перед самым стартом чемпионатом мира, грамотным шагом было бы не отрицать очевидное, а публично заявить: «Да, у нас есть люди, которые не понимают, что в современном футболе такие вещи строго наказуемы. И мы сделаем все, чтобы искоренить подобные выкрики с трибун. Выявим. Оштрафуем. Не дадим паспорта болельщиков. Внесем в черные списки».
Хотя бы просто заявить. А после чемпионата мира разберемся. Сами. Потому что внимание к нам резко упадет, вот увидите.
ФИЛИПП ПАПЕНКОВ