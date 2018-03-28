Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Из искры разгорается пламя. В очередной раз. О необходимости разобраться в случившемся уже призвал директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиар Пауэр. А министр спорта Франции Лора Фессель на своей странице в Твиттере заявила о необходимости консолидации в борьбе с расизмом.

Вчера в Санкт-Петербурге во время товарищеского матча Россия — Франция с трибун были слышны уханья, когда мяч получали темнокожие игроки гостей Поль Погба и Усман Дембеле. Об этом агентство AFP сообщило со ссылкой на своего фотографа, который работал на матче.

Читайте также Болельщиков проверят на расизм

Конечно, можно сделать вид, что ничего не было, что все это выдумки. Но ни к чему хорошему такая позиция не приведет. Ведь мы уже столько раз это проходили! Столько раз обжигались на этой теме.

Важный момент: я сейчас не о явно притянутых за уши историях, которых тоже хватало.

Не о неаккуратной шутке Шамиля Тарпищева о сестрах Уильямс. Пошутил он в эфире юмористической программы, но британские СМИ подняли такой вой, что президент Федерации тенниса России был дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией (WTA) на один год.

Не о балагуре Игоре Гамуле, чьи безобидные для российского уха фразы про «черных жемчужин» вызвали в Британии резонанс, и КДК РФС под этим давлением дисквалифицировал тренера на пять матчей.

И не о недавней истории на сборе «Спартака», итогом которого стал штраф для Леонида Трахтенберга, который допустил появление на официальной страничке красно-белых видео, на котором Георгий Джикия называет одноклубников-бразильцев «шоколадками», а те в ответ улыбаются.

Я о тех случаях, когда было уже не до шуток. Например, о монологе полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре после матча против ЦСКА пятилетней давности.

Читайте также ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция

— Я разъярен и разочарован. Сегодня я был капитаном команды, и перед матчем мы передавали друг другу вымпелы с надписью «Нет расизму», а потом я слышал эти выкрики с трибун. Сказал об этом судье. Думаю, УЕФА стоит принять серьезные меры, чтобы положить этому конец. Может быть, дисквалифицировать стадион.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в ответ заявил:

— Яя Туре все выдумал. Делегат ничего не слышал, инспектор ничего не слышал. Никакого уханья с трибун не было! Не хочу даже обсуждать, почему Яя Туре так поступил — Бог ему судья.

Чем закончилась та история? На волне шумихи, устроенной в британских СМИ, ЦСКА был наказан закрытием трибуны, а затем армейцы неоднократно страдали как рецидивисты и ВСЕ домашние матчи следующего розыгрыша Лиги чемпионов провели на пустом стадионе.

Я ни в коем случае не призываю наказывать РФС. Наоборот, хочу предостеречь его от санкций.

Пусть речь идет о единичном факте — том самом, который слышен на видео. Пусть ухали всего несколько человек, но они, черт возьми, это делали.

Пресс-атташе сборной Франции: «Ни Дешам, ни игроки не слышали расистских выкриков с трибун».

Расизм это был, или нет — другой вопрос. В России и Европе общество относится к данной теме по-разному. То, что для нас -безобидные шутки, там — под строжайшим запретом и сурово карается. Но если мы видим себя частью УЕФА, то должны следовать его законам, его принципам.

В политическом плане мы с Европой в последнее время отдаляемся друг от друга. Отсюда все возрастающее количество нападок. И защищаться, безусловно, нужно.

Читайте также Оргкомитет «Россия-2018» сделает выводы по организации матча сборных России и Франции

Но сейчас, перед самым стартом чемпионатом мира, грамотным шагом было бы не отрицать очевидное, а публично заявить: «Да, у нас есть люди, которые не понимают, что в современном футболе такие вещи строго наказуемы. И мы сделаем все, чтобы искоренить подобные выкрики с трибун. Выявим. Оштрафуем. Не дадим паспорта болельщиков. Внесем в черные списки».

Хотя бы просто заявить. А после чемпионата мира разберемся. Сами. Потому что внимание к нам резко упадет, вот увидите.