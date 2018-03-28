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18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистам сборной России предложили поучиться за рубежом

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение относительно отечественных футболистов. Его слова приводит The Set Pieces.

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13
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«Глобализация — важная вещь для развития современного футбола. И, конечно, для наших игроков и нашей сборной было бы полезно, если бы некоторые футболисты поиграли в Англии, Германии или Испании. Ты понимаешь принципы другой страны, культуру, их сильные стороны, их менталитет», — заявил Слуцкий.

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По словам тренера, на данный момент для русских футболистов есть только один способ попасть в Англию — проявить себя в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. «Когда я общался со скаутами или агентами, я спрашивал: что вы знаете о том или ином русском игроке. Они отвечали, что у них не так много информации по ним», — отметил он.

27 марта сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В предыдущей товарищеской встрече команда Черчесова проиграла бразильцам со счетом 0:3. Перед стартом чемпионата мира россияне также сыграют с Австрией и Турцией.

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