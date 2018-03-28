Бубнов: Могу согласиться с тем, что это слабейшая сборная России в истории

При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.



Лучшим был Головин. А вот Дзагоев и Ерохин провалились. Не блистал и Алексей Миранчук. Если честно, то я не видел ни одной хорошей игры от Александра Ерохина в сборной. Он всегда незаметен, малоэффективен. Очередной неудачный матч провёл и Нойштедтер. Сколько бы ему шансов ни давали, он их не использует, по сути, ошибается в каждом матче.



Иностранцы в сборной? Если игрок действительно хорошего уровня и у него есть паспорт РФ, то не вижу причин не вызвать его. Натурализовали Рауша, Нойштедтера, Фернандеса, Гилерме… Ари? Я не вижу в этом проблем. Ари бы очень помог сборной России, я уже не говорю о Луисе Адриано.