Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Как эмпатия может навредить работе
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Все события
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Жёсткий потолок зарплат будет в 2020 году». Все изменения в КХЛ
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Бубнов: Могу согласиться с тем, что это слабейшая сборная России в истории

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги товарищеских матчей сборной России с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам, это действительно так.

Читайте также
«Мы с Федей не подведем!» Сборная России ищет позитив после 1:6 от топ-команд

При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.

Лучшим был Головин. А вот Дзагоев и Ерохин провалились. Не блистал и Алексей Миранчук. Если честно, то я не видел ни одной хорошей игры от Александра Ерохина в сборной. Он всегда незаметен, малоэффективен. Очередной неудачный матч провёл и Нойштедтер. Сколько бы ему шансов ни давали, он их не использует, по сути, ошибается в каждом матче.

Иностранцы в сборной? Если игрок действительно хорошего уровня и у него есть паспорт РФ, то не вижу причин не вызвать его. Натурализовали Рауша, Нойштедтера, Фернандеса, Гилерме… Ари? Я не вижу в этом проблем. Ари бы очень помог сборной России, я уже не говорю о Луисе Адриано.

Наш нынешний уровень позволяет говорить, что мы должны выходить из группы — это будет успехом для нынешней сборной.

Я посмотрел контрольные матчи Египта и Саудовской Аравии и могу сказать, что нам вполне по силам обыгрывать эти сборные, — цитирует Бубнова Sportbox.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
«Жёсткий потолок зарплат будет в 2020 году». Все изменения в КХЛ
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Фарфан, Иванович и Гранквист проведут лето в России
Загадка Романа Нойштедтера. Что нашли в нем Слуцкий и Черчесов
МЮ готов предложить «Баварии» € 48 млн за Видаля
Новости
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь