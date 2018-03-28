Болельщиков проверят на расизм
Французский фотограф, работавший на контрольном матче футбольных сборных России и Франции в
Французский фотограф, работавший на контрольном матче футбольных сборных России и Франции в
Во время товарищеского матча футбольных сборных России и Франции в
По словам фотографа, «с трибун раздавалось обезьянье уханье в те моменты, когда Усман Дембеле шел подавать угловые».
Кроме того, в соцсетях появилась информация, что расистским оскорблениям подвергся также лидер «трехцветных» Поль Погба, однако тот самый фотограф отметил, что слышал подобное лишь в адрес Дембеле.
«Если эта информация подтвердится, то мы, конечно, изучим и трансляцию, и все, что происходило вокруг матча, а после дадим свою оценку», — оперативно прокомментировал «Спорт-Экспрессу» ситуацию председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками Владимир Маркин.
При этом французские футболисты никаких оскорблений в свой адрес не заметили. По сообщениям издания Le Figaro, все они, включая Дембеле и Погба, покинули поле в прекрасном расположении духа и отметили хорошую атмосферу и организацию матча.
Тем не менее появившейся информации оказалось достаточно для реакции официальных лиц. Директор FARE, организации по борьбе с расизмом в спорте, Пиара Пауар потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) официального расследования инцидента.
«Если фотографы у поля это услышали, значит, должны быть стюарды и другие официальные лица, которые это слышали. До ЧМ-2018 осталось совсем немного времени,
Не осталась в стороне от инцидента и министр спорта Франции Лора Флессель, высказавшаяся в своем твиттере.
«Расизму нет места на футбольном поле. Мы должны вместе, на европейском и международном уровне положить конец неприемлемому поведению», — написала Флессель.
В РФС также отнеслись к ситуации серьезно и уже начали расследование обстоятельств, сопутствовавших матчу.
«В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только появятся итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», — рассказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.
В преддверии чемпионата мира — 2018, который стартует в России уже в предстоящем июне, иностранные СМИ и футболисты нередко сообщают о якобы случаях проявления расизма на отечественных стадионах по отношению к темнокожим игрокам.
Так, сразу несколько подобных инцидентов за последние полгода произошли с московским «Спартаком», участвовавшим в этом сезоне в Лиге чемпионов и
Особо внушительное число расистских проявлений было замечено в ходе противостояний с английским «Ливерпулем», причем в основном обструкции по расовым признакам якобы подверглись футболисты молодежной команды «красных».
По итогам первого поединка коллективов в Юношеской лиге УЕФА в британских СМИ появилась информация об отправлении руководством мерсисайдцев жалобы в Союз европейских футбольных ассоциаций по поводу расистских оскорблений в адрес некого Бобби Адеканье, темнокожего футболиста клуба.
При этом в итоге не был наказан «Спартак» ни в результате того инцидента, ни по итогам «второй волны» претензий ливерпульцев— уже после второй очной встречи молодежных команд игрок англичан Риан Брюстер обвинил футболиста
Спустя некоторое время в УЕФА заявили, что дело в отношении Миронова закрыто
Самой же громкой расистской историей со «Спартаком» стал скандал с неоднозначным постом защитника команды Георгия Джикии в официальном твиттере клуба.
Показывая подписчикам тренирующихся на сборе в ОАЭ темнокожих футболистов коллектива, россиянин неудачно пошутил про «шоколадок, тающих на солнце», что тут же вызвало шквал негодования в иностранных СМИ.
Впоследствии сами «пострадавшие» публично заявили об отсутствии расизма в клубе, а Джикии был выписан символический штраф со стороны РФС.
Александр Седов, Александр Обносов