Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Все события
В США о российских Су-35 и MиГ-35: "бумажный" результат
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Жёсткий потолок зарплат будет в 2020 году». Все изменения в КХЛ
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция

В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что во время товарищеского матча между национальными командами России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщил наблюдать Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем что-либо комментировать», — сообщили в международной организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать возможные расистские выкрики на матче Россия — Франция.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
«Жёсткий потолок зарплат будет в 2020 году». Все изменения в КХЛ
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Фарфан, Иванович и Гранквист проведут лето в России
Загадка Романа Нойштедтера. Что нашли в нем Слуцкий и Черчесов
МЮ готов предложить «Баварии» € 48 млн за Видаля
Новости
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь