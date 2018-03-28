ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщил наблюдать Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем что-либо комментировать», — сообщили в международной организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.