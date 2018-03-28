Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
ФИФА собирает информацию о возможных расистских выкриках в игре Россия — Франция
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«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщил наблюдать Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем
Ранее организация Fare Network, занимающаяся борьбой с проявлениями дискриминации, обратилась в ФИФА с просьбой расследовать возможные расистские выкрики на матче Россия — Франция.