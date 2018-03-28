Загадка Романа Нойштедтера. Что нашли в нем Слуцкий и Черчесов?
Два главных героя вчерашнего вечера — Мбаппе и Нойштедтер. Француз играл, а россиянин ему подыгрывал.
Два главных героя вчерашнего вечера — Мбаппе и Нойштедтер. Француз играл, а россиянин ему подыгрывал.
Роман Нойштедтер — хороший парень. Общительный, позитивный, отлично говорит
Нойштедтер провалил турнир, как и вся команда. Было бы странно, сложись все иначе. Почти весь сезон до Евро Нойштедтер выступал в «Шальке» на месте центрального защитника и коллекционировал результативные ошибки. Было видно, что это не его. Вот и решил Леонид Викторович вернуть парня в середину поля, но, как выяснилось, зря. Умение организовывать игру в полузащите у него тоже
Ушел Слуцкий, пришел Черчесов, а Нойштедтер
Нойштедтер является основным центральным защитником «Фенербахче». В настоящий момент он выигрывает конкуренцию у Луиша Нету и радуется переходу в «Севилью» Симона Кьяера. Когда датчанин был в команде, Нойштедтер сидел на лавке (большую часть прошлого сезона). Им все время затыкали дыры — отправляли то в защиту, то в опорную зону. Ну, а сейчас он стабильный игрок основы. Хотелось бы его за это похвалить, да не получается.
Все, что вы видели вчера, происходит с ним в среднем раз в две недели в матчах за клуб. Еще один немаловажный момент — умение вести борьбу. Партнер Нойштедтера Мартин Шкртел в свои 33 года играет мощнее и смелее — 75% выигранных единоборств в защите у словака против 66% у Нойштедтера. То же самое в верховой борьбе — 78% против 62% не в пользу Романа. Хотя Нойштедтер на три года моложе и находится в расцвете сил. Но тут дело не в возрасте. Даже сегодня, когда Шкртел заметно сдал, — годы все же берут свое — физически он выглядит предпочтительнее.
Тогда что же привлекает в игре среднего по своим умениям защитника тренеров сборной России? Может, искренняя вера в то, что продукт немецкого футбола точно должен быть качественнее нашего? Но, простите, чем Нойштедтер сильнее того же Семенова? Тем, что играет за «Фенер», а не за «Ахмат» или «Амкар»?
Наверное, все мы (и Слуцкий с Черчесовым в том числе) просто отказываемся верить в наш футбол. Такой противоречивый, проблемный и
Если и давать футбольное гражданство, то только игроку, который на голову сильнее всех на своей позиции в стране. А не как в случае с Нойштедтером, где он даже в состав проходит с трудом.
Эльвин Керимов