Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Диего Коста считает, что Аргентина без Месси совсем не та
Высказался действительно достаточно грубо.
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Высказался действительно достаточно грубо.
После разгрома сборной Аргентины со счетом 6:1 испанский нападающий Диего Коста очень резко высказался в поддержку Месси.
Он при этом вспомнил, что в последнее время Лионеля
Коста говорит, что теперь вот все аргентинцы и увидели, чего на самом деле стоит без лидера их сборная.
Сам же Месси вчера даже не досмотрел матч до конца. Не выдержал и ушел с трибун, когда Аргентина пропустила шестой гол.