Диего Коста считает, что Аргентина без Месси совсем не та

После разгрома сборной Аргентины со счетом 6:1 испанский нападающий Диего Коста очень резко высказался в поддержку Месси.



Он при этом вспомнил, что в последнее время Лионеля довольно-таки много и часто критиковали.



Коста говорит, что теперь вот все аргентинцы и увидели, чего на самом деле стоит без лидера их сборная.



Сам же Месси вчера даже не досмотрел матч до конца. Не выдержал и ушел с трибун, когда Аргентина пропустила шестой гол.