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16:40 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Диего Коста считает, что Аргентина без Месси совсем не та

Высказался действительно достаточно грубо.

Источник: Reuters

После разгрома сборной Аргентины со счетом 6:1 испанский нападающий Диего Коста очень резко высказался в поддержку Месси.

Он при этом вспомнил, что в последнее время Лионеля довольно-таки много и часто критиковали.

Коста говорит, что теперь вот все аргентинцы и увидели, чего на самом деле стоит без лидера их сборная.

Сам же Месси вчера даже не досмотрел матч до конца. Не выдержал и ушел с трибун, когда Аргентина пропустила шестой гол.

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