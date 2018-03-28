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16:26 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет «Россия-2018» сделает выводы по организации матча сборных России и Франции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу «Россия-2018» проведет анализ и сделает выводы по итогам товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Матч Россия — Франция (1:3) прошел во вторник в Санкт-Петербурге. Непосредственно перед игрой у входа на арену образовались большие очереди, из-за чего многие болельщики попали внутрь стадиона в середине первого тайма.

«Встреча сборных России и Франции в Санкт-Петербурге являлась одним из тестовых матчей к чемпионату мира. В рамках этой встречи оргкомитет “Россия-2018” тестировал традиционный набор функций: сервисы для команд, протокольное обслуживание ВИП-гостей и работу волонтеров, — сообщили в пресс-службе. — В организации матча приняли участие город, ФК “Зенит” и Российский футбольный союз. Оргкомитет совместно с городом-организатором проведет анализ по итогам вчерашнего матча и сделает необходимые выводы для того, чтобы сделать посещение болельщиками матчей турнира максимально комфортным».

«Загрузка и выгрузка стадиона осуществлялись по плану, отличному от того, что применялся на Кубке конфедераций и будет применяться на чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион «Санкт-Петербург» примет встречи группового этапа Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста- Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня), а также матчи 1/8 финала, ½ финала и игру за третье место.

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