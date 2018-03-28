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14:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дед футболиста поставил на то, что его внук сыграет за сборную (и выиграл)

Мужчина выиграл на этом 17 тысяч фунтов.

Источник: Reuters

Полузащитник Льюис Кук все-таки сыграл за сборную Англии. Вчера в матче с Италией он вышел на замену во втором тайме вместо Джесси Лингарда.

А 4 году тому назад его дед ставил именно на это 500 фунтов. Тогда молодой футболист только попал в первую команду «Лидс Юнайтед».

Игрок должен был сыграть за сборную до 26 лет. Букмекеры приняли ставку на это с коэффициентом 1 к 33.

Родственники футболистов не впервые так выигрывают.

Эдди Киркленд когда-то поставил на своего сына Криса, когда тому было всего 12 лет. И Крис потом сыграл за сборную только один матч.

Дед Харри Уилсона поставил 50 фунтов на своего внука, когда тому было вообще только еще 18 месяцев от роду. И выиграл 125 тысяч фунтов.

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