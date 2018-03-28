Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Дед футболиста поставил на то, что его внук сыграет за сборную (и выиграл)
Мужчина выиграл на этом 17 тысяч фунтов.
Мужчина выиграл на этом 17 тысяч фунтов.
Полузащитник Льюис Кук
А 4 году тому назад его дед ставил именно на это 500 фунтов. Тогда молодой футболист только попал в первую команду «Лидс Юнайтед».
Игрок должен был сыграть за сборную до 26 лет. Букмекеры приняли ставку на это с коэффициентом 1 к 33.
Родственники футболистов не впервые так выигрывают.
Эдди Киркленд
Дед Харри Уилсона поставил 50 фунтов на своего внука, когда тому было вообще только еще 18 месяцев от роду. И выиграл 125 тысяч фунтов.