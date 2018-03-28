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14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Месси ушел за 15 минут до финального свистка. Аргентина — намного раньше»

Реакция СМИ на поражение Аргентины от Испании.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» изучил реакцию мировых СМИ на разгромное поражение Аргентины от Испании.

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MARCA: «АРГЕНТИНА БЕЗ МЕССИ ПОПАЛА В ЛОВУШКУ В МАДРИДЕ»

«За 90 минут Испания уничтожила аргентинскую историю. Бывают такие товарищеские матчи, которые превращаются в ловушку — и Аргентина без Месси попала в такую в Мадриде. Команда Сампаоли, обескровленная отсутствием Лео, Агуэро и Ди Марии, выглядела жалко. Испанцы во втором тайме разметали оборону гостей, забив четыре безответных мяча, Иско сделал хет-трик, а общий счет (6:1) стал теннисным. Месси наблюдал за игрой с трибун, но покинул стадион за 15 минут до финального свистка. Впрочем, Аргентина сделала это намного раньше», — резюмирует испанская Marca.

MUNDO DEPORTIVO: «ГОЛЕВУЮ ПЕРЕДАЧУ ОТДАЛ ДАЖЕ ДЕ ХЕА»

«Испания, разгромив Аргентину, подтвердила свой статус одного из претендентов на победу на ЧМ-2018.

Иско и Асенсио провели невероятный матч, Игуаин вновь совершил ряд катастрофических промахов, и подопечные Сампаоли без шансов уступили хозяевам поля.

Вторая половина встречи превратилась в фестиваль голов, причем одну из голевых передач отдал даже де Хеа — его длинный заброс превратил в забитый мяч Аспас. Без Месси Аргентина совсем не та", — утверждает Mundo Deportivo.

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OLÉ: «БЕЗ МЕССИ АРГЕНТИНА — ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ»

«Ужасная пощечина от Испании, за которой Месси наблюдал с трибун. Аргентина играла отвратительно, и это вызывает большие опасения — до чемпионата мира меньше трех месяцев. Шесть пропущенных мячей — это ненормально, слишком хорошо станцевала свой танец испанская сборная. Когда в составе нет Лео, а перед нами — грозный соперник, наша команда представляет собой жалкое зрелище», — сожалеет Olé.

CLARÍN: «КАТАСТРОФА В МАДРИДЕ»

«Испания положила Аргентину на лопатки — этот разгром войдет в историю. В Мадриде произошла катастрофа, хозяева преподали гостям урок эффективного обращения с мячом, высочайшей результативности и просто футбольного класса.

Игра аргентинцев оставила много вопросов — с одной стороны, победа над Италией, с другой — такой позор в игре с испанцами.

Сампаоли нужно перетасовать карты и начать все с нуля", — считает Clarín.

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LA NACIÓN: «БЕЗ МЕССИ ЭТА КОМАНДА — ОДНА ИЗ МНОГИХ»

«Испания унизила Аргентину, разгромив команду Сампаоли в Мадриде с теннисным счетом. Это был настоящий удар в лицо, неожиданный холодный душ за несколько месяцев до столь желанного чемпионата мира. Без Месси эта команда становится одной из многих. Да, игроки бегают по полю, сражаются, бьют по мячу, но составить серьезную конкуренцию сильным сборным им не под силу. Если Аргентина хочет покорить Россию, нужно прямо сейчас делать правильные выводы», — предлагает La Nación.

O GLOBO: «ИСПАНЦЫ УНИЗИЛИ НАШИХ «БРАТЬЕВ»

«Аргентина дорого заплатила за отсутствие Месси на поле.

В Мадриде испанцы унизили наших «братьев». Последний раз со счетом 1:6 они проигрывали в 2009 году.

Команда Хулена Лопетеги была безжалостна и прекрасна — за этим разгромом с трибун изумленно наблюдал звездный игрок «Барселоны», — пишет бразильская O Globo.

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