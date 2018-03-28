«Новые и старые». ТОП-5 надежд сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Ненад Эрич

Стойлов, скорее всего, продолжит строить новую команду «блоками». Во всяком случае, в защиту изберет проверенных игроков из «Астаны» — Дмитрия Шомко, Сергея Малого, Юрия Логвиненко, Евгения Постникова, Абзала Бейсебекова. Ребята набрались необходимого международного опыта и способны играть на более высоком уровне. Плюс сыграны. Следовательно, логично будет доверить пост номер один еще одному представителю столичного клуба — Ненаду Эричу, прекрасно осведомленному о маневренности и возможности своих одноклубников.

В этой связи шансы на попадание в основу Владимира Плотникова, Стаса Покатилова, Давида Лория минимальны, но кто-то из них, естественно, окажется в обойме национальной команды. Сейчас Эрич — самая оптимальная кандидатура.

Еркебулан Сейдахмет

Никто уже не спорит, что игрок «Уфы» — будущее казахстанского футбола. «Казахский Месси» может занести в актив оба товарищеских матча, хоть болгарам не забил. Зато продемонстрировал умение играть на любом фланге атаки. При этом смело шел в удачную обводку против нескольких соперников, а это, как правило, оперативный простор для маневренности и развертывания атаки.

Так что пожелаем ему и дальше прогрессировать без травм. Тем более сам прекрасно понимает, какой объем работы необходимо выполнить ради следующего шага в своем развитии.

Бауыржан Исламхан

Кайратовец — мозг сборной Казахстана. От формы и игры Исламхана многое зависит. В то же время должен осознавать, что несдержанность, как в общем-то любые поступки, остающиеся иногда безнаказанными в клубе, могут лишить его капитанской повязки и места в национальной команде.

Впрочем, Станимир Стойлов умеет «вправлять мозги» и со своей стороны не позволит ему опуститься ниже своего уровня. С другой стороны, воспитанник таразского футбола не в том возрасте, чтобы быть объектом наставления. В свои 25 лет он обязан тащить и тащить команду.

Бактиер Зайнутдинов

Лучший молодой игрок КПЛ-2017, ставший также победителем в номинации «Открытие сезона-2017», пока довольствуется выходами на замену в «Астане». Но хочется верить, что со временем ему удастся пробиться в основу. Тем более Станимир Стойлов видит его в сборной, так как Зайнутдинову по силам сыграть как в обороне, так и в полузащите. Такой универсальный и стремящийся расти в профессиональном отношении игрок пригодится болгарину в Лиге наций.

Еркебулан Тунгышбаев

Выход полузащитника «Ордабасы» во втором тайме переломил ход контрольной игры с Болгарией. С его скоростью и настырностью не всегда справлялись защитники Петара Хубчева. Если бы такую жажду борьбы Тунгышбаев проявлял в каждом матче, в частности, в премьер-лиге, давно бы перебрался в более сильный чемпионат. Как бы то ни было, он — одна из надежд сборной, как-никак фланговых игроков у нас немного, а атакующие полузащитники вроде Азата Нургалиева не молодеют и, судя по всему, не совсем вписываются в игровую концепцию Станимира Стойлова.

Отметим, сборная Казахстана по футболу, которая попала в первую группу дивизиона D, начнет участие в Лиге наций 6 сентября домашним матчем с Грузией, а завершит 19 ноября на выезде встречей с этой же командой.

6 сентября: Казахстан — Грузия

10 сентября: Андорра — Казахстан

13 октября: Латвия — Казахстан

16 октября: Казахстан — Андорра

15 ноября: Казахстан — Латвия

19 ноября: Грузия — Казахстан.