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12:45 (мск)

Защитник «Челси» стал игроком сборной Испании в третьем поколении

За сборную раньше уже играли его отец и дед.

Источник: Reuters

Защитник Маркос Алонсо вышел на замену в конце вчерашнего товарищеского матча Испания — Аргентина и отыграл 11 минут.

Это невероятно, ведь до Маркоса в главной команде страны в свое время уже играли его отец и дед.

Дед впервые сыграл за Испанию в 1955 году, а отец дебютировал в 1981.

Немногим семьям такое удается. Из известных футболистов, которые играли за сборную своей страны в третьем поколении, можно вспомнить мексиканца Хавьера Эрнандеса и уругвайца Диего Форлана.

Теперь у Алонсо есть реальные надежды попасть на чемпионат мира.

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