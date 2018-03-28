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Защитник «Челси» стал игроком сборной Испании в третьем поколении
За сборную раньше уже играли его отец и дед.
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За сборную раньше уже играли его отец и дед.
Защитник Маркос Алонсо вышел на замену в конце вчерашнего товарищеского матча Испания — Аргентина и отыграл 11 минут.
Это невероятно, ведь до Маркоса в главной команде страны в свое время уже играли его отец и дед.
Дед впервые сыграл за Испанию в 1955 году, а отец дебютировал в 1981.
Немногим семьям такое удается. Из известных футболистов, которые играли за сборную своей страны в третьем поколении, можно вспомнить мексиканца Хавьера Эрнандеса и уругвайца Диего Форлана.
Теперь у Алонсо есть реальные надежды попасть на чемпионат мира.