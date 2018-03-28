Защитник «Челси» стал игроком сборной Испании в третьем поколении

Защитник Маркос Алонсо вышел на замену в конце вчерашнего товарищеского матча Испания — Аргентина и отыграл 11 минут.



Это невероятно, ведь до Маркоса в главной команде страны в свое время уже играли его отец и дед.



Дед впервые сыграл за Испанию в 1955 году, а отец дебютировал в 1981.



Немногим семьям такое удается. Из известных футболистов, которые играли за сборную своей страны в третьем поколении, можно вспомнить мексиканца Хавьера Эрнандеса и уругвайца Диего Форлана.



Теперь у Алонсо есть реальные надежды попасть на чемпионат мира.