«Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры»

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«СЭ» изучил реакцию французских СМИ на поражение России от Франции в Санкт-Петербурге.

L’EQUIPE: «ФРАНЦИЯ ВХОДИЛА В ИГРУ ТАК ЖЕ ДОЛГО, КАК ЗАПОЛНЯЛИСЬ ТРИБУНЫ»

Перед лицом принимающей чемпионат мира стороны всегда важно выглядеть хорошо. Сборной Франции это удалось — во вторник она обыграла на выезде Россию (3:1). Однако французы долго входили в игру — так же долго, как и заполнялись трибуны в чаше стадиона. После многочисленных изменений в составе по сравнению с матчем против Колумбии подопечные Дешама оставляли слишком много пространства россиянам и за первые 15 минут Льорису пришлось дважды вступать в игру, чтобы не позволить забить Смолову, которому активно помогали Жирков и Дзагоев. Эти моменты взбодрили гостей, и они взяли инициативу в свои руки — Мбаппе, не сумев пробить Лунева с первой попытки, сделал это со второй. После перерыва Погба увеличил преимущество, но Россия не могла просто так сдаться перед 51 тысячью болельщиков — Смолов отыграл один мяч, трибуны погнали свою команду вперед, российская сборная начала рисковать и упустила атаку, после которой Мбаппе сделал дубль, хорошо разобравшись с опекуном, и поставил точку в матче.

LE MONDE: «СБОРНАЯ РОССИИ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СЛАБУЮ КОМАНДУ»

Футбольная сборная России превратилась в слабую команду, что подтвердил разгром от бразильцев на прошлой неделе. Тем не менее, хозяева предстоящего чемпионата мира смогли навязать борьбу подопечным Дешама, особенно, в первые полчаса игры, и это должно вызывать настороженность у главного тренера сборной Франции. Вице-чемпиону Европы не хватало автоматизма в действиях, слишком большой была ротация. И все же в конце первого тайма и начале второго гости забили дважды, немного успокоились и позволили России вернуться в игру — это Смольников продавил на своем фланге Люку Эрнандеса, сделал отличную передачу на дальнюю штангу, и Смолов не промахнулся.

Темп игры сбили многочисленные замены, Россия пошла вперед, но Мбаппе за счет индивидуальных действий вернул преимущество в счете — после его точного удара Лунев неловко пропустил мяч между ногами.

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LE FIGARO: «ПОЛУПУСТЫЕ ТРИБУНЫ В НАЧАЛЕ ИГРЫ — ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ»

От Франции ожидали большего после обидного поражения от Колумбии, но начало матча в Санкт-Петербурге полностью осталось за хозяевами. Россия вполне могла выйти вперед, реализуй Смолов свой шанс на 15 минуте игры. Французы часто теряли мяч, не могли нащупать ритм, чувствовалась разлаженность линий. Настолько, что Дешам уже через полчаса отправил разминаться Варана, Бен Йеддера и Лемара. Но Мбаппе и Погба сделали свое дело, обеспечив во втором тайме уверенную победу гостей. Главное разочарование было в другом — посмотреть на матч с громкой афишей пришла 51 тысяча человек (при общей вместимости стадиона в 64 тысячи), но даже эти болельщики добирались до своих мест неоправданно долго. Представьте себе: две сильные команды выходят на красавец-стадион, новый, современный и… полупустой из-за длинных очередей на входах. В первые 30 минут атмосфера на арене была похожа на вокзальный холл — редкие крики «Россия, Россия» едва перекрывали голос футболистов. Гротеск. Это очень плохо, учитывая, что до чемпионата мира менее трех месяцев. Косьельни накануне сказал, что страна и город находятся на пороге большого футбольного праздника. Во вторник показалось, что это совсем не так.

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LE PARISIEN: «ПЕРВЫЕ ПОЛЧАСА ИГРЫ ФРАНЦИИ БЫЛИ ПРОВАЛЬНЫМИ»

Итоговая победа Франции не должна никого вводить в заблуждение — первые полчаса игры команды Дешама были провальными. В это время стадион продолжал оставаться наполовину пустым, а с трибун доносились редкие крики болельщиков хозяев. Несмотря на холод снаружи, в чаше стадиона было 15 градусов тепла. Россия едва не вышла вперед, но Льорис спас свою команду после удара Смолова, который смог уйти от Юмтити. Освоившись, французы заиграли опаснее, забили по голу в конце первого тайма и начале второго, но в обороне все равно продолжали допускать ошибки. Возвращение Косьельни в центр защиты не решило всех проблем, даже учитывая, что у России далеко не самая сильная атака в мире.

Гранат упустил хорошую возможность отыграть один мяч, когда не попал с близкой дистанции, а уже в следующей атаке хозяева наказали французов: очередной провал в обороне, пас Смольникова и хороший удар Смолова.