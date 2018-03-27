«Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры»
Реакция СМИ на поражение России от Франции.
Реакция СМИ на поражение России от Франции.
«СЭ» изучил реакцию французских СМИ на поражение России от Франции в
L’EQUIPE: «ФРАНЦИЯ ВХОДИЛА В ИГРУ ТАК ЖЕ ДОЛГО, КАК ЗАПОЛНЯЛИСЬ ТРИБУНЫ»
Перед лицом принимающей чемпионат мира стороны всегда важно выглядеть хорошо. Сборной Франции это удалось — во вторник она обыграла на выезде Россию (3:1). Однако французы долго входили в игру — так же долго, как и заполнялись трибуны в чаше стадиона. После многочисленных изменений в составе по сравнению с матчем против Колумбии подопечные Дешама оставляли слишком много пространства россиянам и за первые 15 минут Льорису пришлось дважды вступать в игру, чтобы не позволить забить Смолову, которому активно помогали Жирков и Дзагоев. Эти моменты взбодрили гостей, и они взяли инициативу в свои руки — Мбаппе, не сумев пробить Лунева с первой попытки, сделал это со второй. После перерыва Погба увеличил преимущество, но Россия не могла просто так сдаться перед 51 тысячью болельщиков — Смолов отыграл один мяч, трибуны погнали свою команду вперед, российская сборная начала рисковать и упустила атаку, после которой Мбаппе сделал дубль, хорошо разобравшись с опекуном, и поставил точку в матче.
LE MONDE: «СБОРНАЯ РОССИИ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СЛАБУЮ КОМАНДУ»
Футбольная сборная России превратилась в слабую команду, что подтвердил разгром от бразильцев на прошлой неделе. Тем не менее, хозяева предстоящего чемпионата мира смогли навязать борьбу подопечным Дешама, особенно, в первые полчаса игры, и это должно вызывать настороженность у главного тренера сборной Франции.
LE FIGARO: «ПОЛУПУСТЫЕ ТРИБУНЫ В НАЧАЛЕ ИГРЫ — ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ»
От Франции ожидали большего после обидного поражения от Колумбии, но начало матча в
LE PARISIEN: «ПЕРВЫЕ ПОЛЧАСА ИГРЫ ФРАНЦИИ БЫЛИ ПРОВАЛЬНЫМИ»
Итоговая победа Франции не должна никого вводить в заблуждение — первые полчаса игры команды Дешама были провальными. В это время стадион продолжал оставаться наполовину пустым, а с трибун доносились редкие крики болельщиков хозяев. Несмотря на холод снаружи, в чаше стадиона было 15 градусов тепла. Россия едва не вышла вперед, но Льорис спас свою команду после удара Смолова, который смог уйти от Юмтити. Освоившись, французы заиграли опаснее, забили по голу в конце первого тайма и начале второго, но в обороне все равно продолжали допускать ошибки. Возвращение Косьельни в центр защиты не решило всех проблем, даже учитывая, что у России далеко не самая сильная атака в мире.
И все же Франция, благодаря Мбаппе, спасла себя от нервной концовки.
|Станислав Черчесов
|Дидье Дешам
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)