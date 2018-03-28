Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Гиггз запретил сборной Уэльса гольф
А лично Бейлу спортивные машины.
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А лично Бейлу спортивные машины.
Тренер валийцев хочет, чтоб его футболисты в свободное время не занимались никакими физическими нагрузками.
Ведь главная звезда сборной Гаррет Бейл очень любит гольф и построил корт прямо у себя на заднем дворе.
Но Гиггз этого не одобряет.
Также тренер хочет, чтоб Бейл не ездил больше на спортивных автомобилях, потому что и они тоже часто становятся причиной травм.
Ведь сам Гиггз страдал от травмы сухожилия и считает, что это именно