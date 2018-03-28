Гиггз запретил сборной Уэльса гольф

Тренер валийцев хочет, чтоб его футболисты в свободное время не занимались никакими физическими нагрузками.



Ведь главная звезда сборной Гаррет Бейл очень любит гольф и построил корт прямо у себя на заднем дворе.



Но Гиггз этого не одобряет.



Также тренер хочет, чтоб Бейл не ездил больше на спортивных автомобилях, потому что и они тоже часто становятся причиной травм.



Ведь сам Гиггз страдал от травмы сухожилия и считает, что это именно из-за спортивных машин, в которых педали слишком разные по жесткости нажатия.