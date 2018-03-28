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Матч Россия — Франция на французском телеканале посмотрели 4,7 млн телезрителей
Товарищеский матч между сборными России и Франции, который накануне состоялся в
Товарищеский матч между сборными России и Франции, который накануне состоялся в
Как сообщает L"Équipe, максимальная аудитория собралась в конце встречи и составила 6,2 млн человек. Встреча между командами завершилась победой сборной Франции со счётом 3:1.
Контрольный поединок между сборными Франции и Колумбии, который состоялся 23 марта, во Франции также посмотрели 4,7 млн человек. Та игра завершилась поражением французов — 2:3.