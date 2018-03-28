Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Герои Кемерово: учитель и кадет спасали детей, не думая о себе
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Все события
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч Россия — Франция на французском телеканале посмотрели 4,7 млн телезрителей

Товарищеский матч между сборными России и Франции, который накануне состоялся в Санкт-Петербурге, посмотрели 4,7 млн телезрителей на французском телеканале TF1.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Как сообщает L"Équipe, максимальная аудитория собралась в конце встречи и составила 6,2 млн человек. Встреча между командами завершилась победой сборной Франции со счётом 3:1.

Контрольный поединок между сборными Франции и Колумбии, который состоялся 23 марта, во Франции также посмотрели 4,7 млн человек. Та игра завершилась поражением французов — 2:3.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Россию поставили на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
СМИ: Во время игры с РФ в адрес Погба звучали расистские выкрики
Зачем России нужен этот фарс — Альтернативные игры по биатлону
Липтон: Английские хулиганы не сунутся в Россию, они трусы
Болельщики «Спартака» откажутся от перформанса в матче с «Тосно»
Новости
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь