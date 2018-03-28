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12:05 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Месси не выдержал игры своей сборной и ушел со стадиона

У аргентинца сдали нервы.

Источник: Reuters

В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины нападающий Лионель Месси играть не мог. Ему врачи посоветовали пропустить игру из-за болей в бедре.

Но Лионель пришел на стадион поддержать свою команду хотя бы морально с трибун. Игру аргентинцы просто провалили. Они проиграли 1:6.

И Месси настолько сильно переживал за свою сборную, что после шестого пропущенного аргентинцами гола просто поднялся и ушел с трибуны. Видно, что он очень переживает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведь скорее всего для Лионеля летний чемпионат в России будет последним шансом стать обладателем кубка мира.

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