Месси не выдержал игры своей сборной и ушел со стадиона

В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины нападающий Лионель Месси играть не мог. Ему врачи посоветовали пропустить игру из-за болей в бедре.



Но Лионель пришел на стадион поддержать свою команду хотя бы морально с трибун. Игру аргентинцы просто провалили. Они проиграли 1:6.



И Месси настолько сильно переживал за свою сборную, что после шестого пропущенного аргентинцами гола просто поднялся и ушел с трибуны. Видно, что он очень переживает.