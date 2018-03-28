Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Месси не выдержал игры своей сборной и ушел со стадиона
У аргентинца сдали нервы.
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У аргентинца сдали нервы.
В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины нападающий Лионель Месси играть не мог. Ему врачи посоветовали пропустить игру
Но Лионель пришел на стадион поддержать свою команду хотя бы морально с трибун. Игру аргентинцы просто провалили. Они проиграли 1:6.
И Месси настолько сильно переживал за свою сборную, что после шестого пропущенного аргентинцами гола просто поднялся и ушел с трибуны. Видно, что он очень переживает.
Ведь скорее всего для Лионеля летний чемпионат в России будет последним шансом стать обладателем кубка мира.