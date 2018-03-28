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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Бразилия без Неймара — не то что Аргентина без Месси

7 главных событий игрового вторника и… одна хорошая новость для сборной России.

Источник: AP 2018

Аргентина без Месси повторяет антирекорд

«Месси гораздо больше нужна Испания, чем Испании Месси», — озаглавила отчёт о вторничном матче на «Ванда Метрополитано» газета Marca. Возразить по существу ей аргентинцам нечем. Даже победа над Италией, добытая в отсутствие Лео, — слабоватый аргумент. Если «альбиселесте» в самом деле помышляет о победе на Кубке мира — а она и не думает этого скрывать — то и спрашивать с неё надлежит по гамбургскому счёту. Современная «скуадра адзурра» на роль сурового экзаменатора не очень подходит — она даже отбор к ЧМ не прошла. Испания — другое дело. И вот она-то устроила аргентинцам натуральную выволочку.

До шестого пропущенного Ромеро мяча Месси мрачно наблюдал издевательства испанцев над своими соотечественниками. После третьего гола Иско терпение Лео лопнуло, и он ушёл с трибуны. За четверть часа до финального свистка.

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Впрочем, ничего интересного Месси не пропустил. Игра так и закончилась — с несуразным для встречи мировых фаворитов счётом 1:6. Так крупно Аргентина «влетала» всего дважды в истории — Чехословакии в 1958 году и Боливии — в 2009-м.

Как ни старается Хорхе Сампаоли, стабилизировать игру и результаты команды у него не получается. Прошлый год, напомню, аргентинцы начали и закончили поражениями — от Боливии в Ла-Пасе и Нигерии — в Краснодаре. И вот новый казус. Или даже конфуз.

Иско делает первый хет-трик

Испания не располагает лидерами масштаба Месси — оттого и зависимость «красной фурии» от формы и самочувствия той или иной звезды значительно меньше. Хулен Лопетеги перенастроил коллективную игру, в рамках которой выстрелить готов любой боец группы атаки. Во вторник неожиданно для многих выстрелил Иско. Почему неожиданно? Да потому что в клубе сейчас довольствуется ролями второго плана.

«В “Реале” я не чувствую доверия, в котором нуждается любой футболист, тогда как Хулен мне его демонстрирует игровыми минутами, — просто и честно объяснил собственное преображение герой вторника. — Нужно продолжать работать, чтобы заслужить расположение Зидана».

Отмечу, что оба голевых всплеска Иско в составе национальной команде произошли в Мадриде. Осенью прошлого года хавбек сделал дубль в игре с итальянцами на домашней арене «Реала», а первый хет-трик в международной практике соорудил на поле главного городского неприятеля «бланкос» — «Атлетико».

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Лёв останавливается в шаге от достижения Дерваля

Один год и восемь с половиной месяцев не знала поражений сборная Германии — с полуфинала Евро-2016 против Франции (0:2). 16 побед и 6 ничьих вместила в себя эта серия. Одного матча современной формации «бундесманшафт» не хватило, чтобы повторить рекорд предшественников — 23 игры без поражений под командованием Юппа Дерваля.

Статистику немцам подпортили бразильцы — в отместку за оскорбление четырёхлетней давности в Белу-Оризонти. Перед встречей в Берлине легендарные 1:7 вспоминали все кому не лень. Очевидно, что гостей эта болтовня только дополнительно распалила. Ну и герр Лёв слегка упростил задачу коллеге Тите, осуществив сразу семь замен в старте после ничьей с Испанией.

То, что сработало прошлым летом на Кубке конфедераций в России, против Бразилии не прошло. На глазах у 73 тысяч соотечественников наполовину экспериментальный состав Германии проиграл. Минимально, и всё же.

Бразилия замечательно обходится без Неймара

После мастер-класса в «Лужниках» бразильцы продолжили свою европейскую гастроль в Берлине. И снова имели успех. Победой над действующими чемпионами мира на их земле «селесао» подтвердила реноме фаворита № 1 ЧМ-2018. И сделала это, заметьте, без своего драгоценного вожака. Если травма Неймара и отразилась на боеспособности сборной Бразилии, то этого никто не заметил.

Это у нас до 25−26 лет футболистов молодыми считают, великодушно списывая игровые «косяки» и отсутствие стабильности на издержки возраста.

Так вот, Габриэл Жезус по этим странным меркам — просто мальчишка. 20 лет. А знаете, сколько забил за сборную? 9 штук в 15 играх. На «Олимпиаштадионе» форвард «Манчестер Сити» безукоризненно выполнил свою работу и, похоже, окончательно утвердился в статусе первого центрфорварда Бразилии на ЧМ-2018. Более взрослым мужчинам вроде Фирмино придётся подождать своего шанса в запасе.

VAR приходит на помощь Италии

У потомка польских иммигрантов Джеймса Тарковски был выбор: принять предложение сборной Польши или добиваться права играть за Англию. Защитник «Бёрнли» резонно предпочёл второе — как-никак родился и вырос на островах. И в 25 лет осуществил карьерную мечту, надев белую майку с тремя львами на груди.

В целом и общем премьеру защитника в национальной команде можно признать успешной (Варди, например, оценил её эпитетом «блестяще»), если бы не одно «но». Подкат Тарковски за несколько минут до финального свистка привёл к пенальти в ворота англичан и позволил итальянцам избежать поражения. Нестандартность ситуации заключается в том, что назначил его Дениз Айтекин, воспользовавшись системой VAR. Видеоассистент «убедил» рефери, что нарушение действительно было. Инсиньё сравнял счёт без посторонней помощи.

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Уругвай берёт China Cup

Из ещё недавно могучей наступательной тройки MSN во вторник играл только Суарес. Играл неплохо — в штангу пробил, из офсайда забил. Но главным героем финального матча за дружественный China Cup в Наньнине выступил другой уругвайский супербомбардир — по фамилии Кавани. Его удар по пустым воротам после классного прострела Родригеса принёс Уругваю победу над Уэльсом (1:0), а вместе с ней главный трофей турнира.

Справедливости ради замечу, что парни Райана Гиггза не просто плохо — отвратительно выглядели в обороне, позволив недопустимо много одной из самых «зубастых» атак мира. Всего один пропущенный мяч — не их заслуга, недоработка противника.

Лукаку с Де Брюйне разрывают Саудовскую Аравию

Два полярных футбольных мировоззрения столкнулись в сердце ЕС. В гости к одной из самых «глобализированных» команд планеты явилась сборная, на 90 процентов составленная из делегатов внутреннего чемпионата (почти как Россия).

Итоговый счёт наглядно показал бесперспективность «варки» в собственном соку. Сильнее всех в Брюсселе покуражились ребята из Манчестера — Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. Оба набили по три очка по системе «гол+пас» (2+1 и 1+2).

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Пожалуй, единственная хорошая новость вечера для российской сборной: у её первого соперника на ЧМ защита ещё хуже.

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