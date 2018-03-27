Говорите, без Месси хорошо? Испания наколотила Аргентине 6 голов

Источник: AP 2018

Лео Месси был вызван тренерским штабом на товарищеские матчи против Италии и Испании, но практически сразу стало известно, что он не готов сыграть «скуадры адзурры». Врачи сборной и сам футболист назвали разные причины для пропуска матча (мышечное переутомление по версии медиков и проблемы с подколенным сухожилием по версии самого игрока), но это не имеет значения. Лео не из тех, кто придумывает себе болячки и травмы чтобы пропустить неинтересный матч. Он всегда всегда адекватно оценивает своё состояние перед играми и практически никогда не просит пауз. Если он сказал, что ему нужен отдых, что бывает крайне редко, значит это не обсуждается. Рисковать здоровьем такого футболиста просто так никто не станет.

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Италию Аргентина победила без особых проблем — 2:0. И стало понятно, что с Испанией Месси также не сыграет. Если в первом матче он был в заявке, то в Мадриде не попал даже в неё.

Хорхе Сампаоли по сравнению с предыдущей игрой поменял четыре позиции. Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Максимильяно Меса и Эвер Банега вышли вместо Федерико Фасио, Мануэля Лансини, Анхеля ди Марии и Леандро Паредеса.

Испания три назад сыграла вничью с Германией. И Хулен Лопетеги отправил в запас Давида Сильву и Родриго, которых заменили Марко Асенсио и Диего Коста.

В первом тайме испанцы хладнокровно реализовали два ошибки соперника.

Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Ромеро ценой обоюдной травмы. Коста, правда остался на поле до перерыва (Яго Аспас его сменил), а вот вратаря пришлось менять — Вилли Кабальеро вышел на поле на 22-й минуте. На 27-й минуте Асенсио с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, который легко подправил мяч в ворота.

Под конец тайма аргентинцы один мяч отквитали. Серхио Рамос проиграл борьбу Отаменди при навесе с углового, позволив сопернику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол.

На 52-й минуте Иньеста увидел рывок Аспаса и сделал отличный пас ему на ход, Яго пробросил мяч в сторону от ворот, а затем сыграл на Иско, который без сопротивления расстрелял ворота!

на 55-й минуте Иско выскочил на пас из глубины, сыграл на Аспаса, который пробросил мяч мимо защитника на Алькантару, а полузащитник «Баварии» отлично пробил в левый угол.

Дальше игра разбилась на отрезки из-за многочисленных замен, но ближе к концу тайма испанцы ещё дважды поразили ворота Аргентины. Сначала отличился Аспас, а затем Иско оформил хет-трик.