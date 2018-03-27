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01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Говорите, без Месси хорошо? Испания наколотила Аргентине 6 голов

Отаменди и Рохо этот матч будет сниться в самых страшных кошмарах.

Источник: AP 2018

Лео Месси был вызван тренерским штабом на товарищеские матчи против Италии и Испании, но практически сразу стало известно, что он не готов сыграть «скуадры адзурры». Врачи сборной и сам футболист назвали разные причины для пропуска матча (мышечное переутомление по версии медиков и проблемы с подколенным сухожилием по версии самого игрока), но это не имеет значения. Лео не из тех, кто придумывает себе болячки и травмы чтобы пропустить неинтересный матч. Он всегда всегда адекватно оценивает своё состояние перед играми и практически никогда не просит пауз. Если он сказал, что ему нужен отдых, что бывает крайне редко, значит это не обсуждается. Рисковать здоровьем такого футболиста просто так никто не станет.

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Италию Аргентина победила без особых проблем — 2:0. И стало понятно, что с Испанией Месси также не сыграет. Если в первом матче он был в заявке, то в Мадриде не попал даже в неё.

Хорхе Сампаоли по сравнению с предыдущей игрой поменял четыре позиции. Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Максимильяно Меса и Эвер Банега вышли вместо Федерико Фасио, Мануэля Лансини, Анхеля ди Марии и Леандро Паредеса.

Испания три назад сыграла вничью с Германией. И Хулен Лопетеги отправил в запас Давида Сильву и Родриго, которых заменили Марко Асенсио и Диего Коста.

В первом тайме испанцы хладнокровно реализовали два ошибки соперника.

Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Ромеро ценой обоюдной травмы. Коста, правда остался на поле до перерыва (Яго Аспас его сменил), а вот вратаря пришлось менять — Вилли Кабальеро вышел на поле на 22-й минуте. На 27-й минуте Асенсио с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, который легко подправил мяч в ворота.

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Под конец тайма аргентинцы один мяч отквитали. Серхио Рамос проиграл борьбу Отаменди при навесе с углового, позволив сопернику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол.

На 52-й минуте Иньеста увидел рывок Аспаса и сделал отличный пас ему на ход, Яго пробросил мяч в сторону от ворот, а затем сыграл на Иско, который без сопротивления расстрелял ворота!

на 55-й минуте Иско выскочил на пас из глубины, сыграл на Аспаса, который пробросил мяч мимо защитника на Алькантару, а полузащитник «Баварии» отлично пробил в левый угол.

Дальше игра разбилась на отрезки из-за многочисленных замен, но ближе к концу тайма испанцы ещё дважды поразили ворота Аргентины. Сначала отличился Аспас, а затем Иско оформил хет-трик.

Что случилось с аргентинской обороной, почему опытные защитники ошибались как малые дети и чем это грозит Аргентине на чемпионате мира, обо всём этом теперь предстоит серьёзно подумать Хорхе Сампаоли.
Испания 6:1
Первый тайм: 2:1
Аргентина
27.03.2018, 22:30 матчи: Сборные Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Хорхе Сампаоли
Голы
12′ Диегу Коста  
27′ Франсиско Роман Иско  
52′ Франсиско Роман Иско  
55′ Тиагу Алькантара  
73′ Яго Аспас  
74′ Франсиско Роман Иско  
  Николас Отаменди 39′
Составы
Давид де Хеа 1
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 15
Коке 8
Марко Асенсио 20
79′ Жорди Альба 18
Маркос Алонсо 24
72′ Жерар Пике 3
Сесар Аспиликуэта 5
56′ Андрес Иньеста 6
Ньигес Сауль 7
82′ Тиагу Алькантара 10
Даниэль Парехо 23
46′ Диегу Коста 19
Яго Аспас 17
68′ 76′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 14
3 Николас Тальяфико 68′
16 Маркос Рохо 87′
17 Николас Отаменди
27 Максимилиано Меса 81′
6 Лукас Билья
1 Серхио Ромеро 22′
23 Вилли Кабальеро
26 Фабрисио Бустос 62′
2 Габриэль Меркадо
20 Джовани Ло Сельсо 84′
8 Маркос Акунья
19 Эвер Банега 62′
15 Пабло Хавьер Перес
9 Гонсало Игуаин 59′
22 Лаутаро Мартинес
14 Хавьер Маскерано 56′
21 Кристиан Павон 89′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
1 Угловые 5
20 Фолы 13
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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