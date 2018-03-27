Бразилия утверждается в роли фаворита ЧМ-2018. Даже без Неймара она очень сильна

Источник: Советский спорт

С тех пор, как седовласый тренер возглавил бразильскую сборную, она проиграла лишь один раз — в далекой Австралии в выставочном матче Аргентине. Бразилию не может победить никто, и за два с половиной месяца до старта ЧМ-2018 именно их следует считать главными фаворитами турнира.

Во-первых, Бразилия сейчас выглядит солиднее всех по игре. С помощью российской сборной мы имеем возможность сравнить их с французами — и легко констатируем, что Бразилия играет гораздо надежнее, структурнее и мощнее.

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Во-вторых, Тите привил команде буквально звериную уверенность в собственных силах. Накануне матча он много говорил о психологии, о том, что важно расстаться с воспоминаниями о счете 1:7. Это получилось довольно легко, особенно мощно смотрелся бразильский треугольник в центре поля (Каземиро-Фернандиньо-Паулиньо). За матч Тите сделал только одну замену — и действительно, его команда была настолько хороша, что никаких тренерских вмешательств не требовала.

Йоахим Лев в некотором смысле уклонился от прямой борьбы — усадив в запас многих основных футболистов, и решив проверить тех, кто не имеет сейчас однозначного статуса в сборной. Изначально вроде бы собирался дать вратарям сыграть по тайму, но потом оставил Траппа на все 90 минут. Так и не выпустил Хуммельса, Хектора и Хедиру, сидевших на скамейке.

Леву лобовая сшибка с бразильцами была не нужна, и только жизнь покажет, кто из тренеров окажется прав.

Как бы ни кощунственно это звучало, но сегдняшей Бразилии вовсе не обязателен Неймар. Нет, конечно, лучший бомбардир сборной нужен ей всегда, но никаких структурных изменений в ее игре травма Неймара не спровоцировала. Целеустремленность, собранность, если угодно, конкретность — вот главные добродетели нынешней бразильской команды. Она намного злее, чем версии Дунги или Луиза Фелипе Сколари. В общем-то, вполне соответствуют репутации самого Тите, которого считают мастером риторики.

Теперь мы увидим Бразилию уже только перед самим чемпионатом мира, с Неймаром или без — но она едет его выигрывать. Наверняка, Лев подметил для себя какие-то слабости в игре Бразилии (в конце концов, на последней минуте ее спас вратарь Аллисон), но будет ли у Германии шанс ими воспользоваться — неизвестно.

Главная радостная новость в этот день для немцев — не была связана с матчем. Их основной вратарь Мануэль Нойер наконец-то приступил к тренировкам на воздухе.

Теперь у него впереди два месяца напряженной работы и попытка восстановиться к чемпионату полностью.

Вторым у Германии точно будет барселонец Тер Штеген, а вот с третьим вратарем Лев определится позже. То же касается и линии нападения, в которой между собой конкурируют Марио Гомес и Сандро Вагнер. Скорее всего, на чемпионат поедет кто-то один.

До чемпионата мира каждой из сборных предстоит сыграть еще по 2 матча. Бразильцы встретятся с Хорватией и Австрией, немцы — с Австрией и Саудовской Аравией. Но это будет уже после объявления составов на ЧМ-2018. На котором именно эти две команды будут главными фаворитами.