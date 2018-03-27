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01:08 (мск), источник: Советский спорт

Бразилия утверждается в роли фаворита ЧМ-2018. Даже без Неймара она очень сильна

В Берлине Бразилия победила Германию со счетом 1:0. Состоялся реванш за 1:7 в Белу-Оризонти, о котором так много говорил тренер пятикратных чемпионов мира Тите.

Источник: Советский спорт

С тех пор, как седовласый тренер возглавил бразильскую сборную, она проиграла лишь один раз — в далекой Австралии в выставочном матче Аргентине. Бразилию не может победить никто, и за два с половиной месяца до старта ЧМ-2018 именно их следует считать главными фаворитами турнира.

Во-первых, Бразилия сейчас выглядит солиднее всех по игре. С помощью российской сборной мы имеем возможность сравнить их с французами — и легко констатируем, что Бразилия играет гораздо надежнее, структурнее и мощнее.

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Во-вторых, Тите привил команде буквально звериную уверенность в собственных силах. Накануне матча он много говорил о психологии, о том, что важно расстаться с воспоминаниями о счете 1:7. Это получилось довольно легко, особенно мощно смотрелся бразильский треугольник в центре поля (Каземиро-Фернандиньо-Паулиньо). За матч Тите сделал только одну замену — и действительно, его команда была настолько хороша, что никаких тренерских вмешательств не требовала.

Йоахим Лев в некотором смысле уклонился от прямой борьбы — усадив в запас многих основных футболистов, и решив проверить тех, кто не имеет сейчас однозначного статуса в сборной. Изначально вроде бы собирался дать вратарям сыграть по тайму, но потом оставил Траппа на все 90 минут. Так и не выпустил Хуммельса, Хектора и Хедиру, сидевших на скамейке.

Леву лобовая сшибка с бразильцами была не нужна, и только жизнь покажет, кто из тренеров окажется прав.
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Как бы ни кощунственно это звучало, но сегдняшей Бразилии вовсе не обязателен Неймар. Нет, конечно, лучший бомбардир сборной нужен ей всегда, но никаких структурных изменений в ее игре травма Неймара не спровоцировала. Целеустремленность, собранность, если угодно, конкретность — вот главные добродетели нынешней бразильской команды. Она намного злее, чем версии Дунги или Луиза Фелипе Сколари. В общем-то, вполне соответствуют репутации самого Тите, которого считают мастером риторики.

Теперь мы увидим Бразилию уже только перед самим чемпионатом мира, с Неймаром или без — но она едет его выигрывать. Наверняка, Лев подметил для себя какие-то слабости в игре Бразилии (в конце концов, на последней минуте ее спас вратарь Аллисон), но будет ли у Германии шанс ими воспользоваться — неизвестно.

Главная радостная новость в этот день для немцев — не была связана с матчем. Их основной вратарь Мануэль Нойер наконец-то приступил к тренировкам на воздухе.

Теперь у него впереди два месяца напряженной работы и попытка восстановиться к чемпионату полностью.

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Вторым у Германии точно будет барселонец Тер Штеген, а вот с третьим вратарем Лев определится позже. То же касается и линии нападения, в которой между собой конкурируют Марио Гомес и Сандро Вагнер. Скорее всего, на чемпионат поедет кто-то один.

До чемпионата мира каждой из сборных предстоит сыграть еще по 2 матча. Бразильцы встретятся с Хорватией и Австрией, немцы — с Австрией и Саудовской Аравией. Но это будет уже после объявления составов на ЧМ-2018. На котором именно эти две команды будут главными фаворитами.

Алексей Андронов

Германия 0:1
Первый тайм: 0:1
Бразилия
27.03.2018, 21:45 матчи: Сборные Olympiastadion
Главные тренеры
Йоахим Лев Тите
Голы
  Габриэл Жезус 37′
Составы
Кевин Трапп 1
Джошуа Киммих 18
Марвин Платтенхардт 2
Антонио Рюдигер 16
Юлиан Дракслер 7
Тони Кроос 8
68′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 26
61′ Леон Горецка 24
Юлиан Брандт 20
61′ Лерой Сане 19
Ларс Штиндль 25
62′ Марио Гомес 23
Сандро Вагнер 9
81′ Илкай Гюндоган 21
Тимо Вернер 11
1 Алиссон
2 Дани Алвес
12 Марселу
3 Миранда
14 Тиагу Силва
19 Виллиан
15 Паулинью
9 Габриэл Жезус
5 Каземиру
17 Фернандинью
11 Филиппе Коутинью 73′
7 Дуглас Коста
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 3
9 Угловые 5
13 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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