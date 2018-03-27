Бразилия утверждается в роли фаворита ЧМ-2018. Даже без Неймара она очень сильна
В Берлине Бразилия победила Германию со счетом 1:0. Состоялся реванш за 1:7 в
В Берлине Бразилия победила Германию со счетом 1:0. Состоялся реванш за 1:7 в
С тех пор, как седовласый тренер возглавил бразильскую сборную, она проиграла лишь один раз — в далекой Австралии в выставочном матче Аргентине. Бразилию не может победить никто, и за два с половиной месяца до старта ЧМ-2018 именно их следует считать главными фаворитами турнира.
Йоахим Лев в некотором смысле уклонился от прямой борьбы — усадив в запас многих основных футболистов, и решив проверить тех, кто не имеет сейчас однозначного статуса в сборной. Изначально вроде бы собирался дать вратарям сыграть по тайму, но потом оставил Траппа на все 90 минут. Так и не выпустил Хуммельса, Хектора и Хедиру, сидевших на скамейке.
Как бы ни кощунственно это звучало, но сегдняшей Бразилии вовсе не обязателен Неймар. Нет, конечно, лучший бомбардир сборной нужен ей всегда, но никаких структурных изменений в ее игре травма Неймара не спровоцировала. Целеустремленность, собранность, если угодно, конкретность — вот главные добродетели нынешней бразильской команды. Она намного злее, чем версии Дунги или Луиза Фелипе Сколари. В
Теперь мы увидим Бразилию уже только перед самим чемпионатом мира, с Неймаром или без — но она едет его выигрывать. Наверняка, Лев подметил для себя
Теперь у него впереди два месяца напряженной работы и попытка восстановиться к чемпионату полностью.
Вторым у Германии точно будет барселонец Тер Штеген, а вот с третьим вратарем Лев определится позже. То же касается и линии нападения, в которой между собой конкурируют Марио Гомес и Сандро Вагнер. Скорее всего, на чемпионат поедет
До чемпионата мира каждой из сборных предстоит сыграть еще по 2 матча. Бразильцы встретятся с Хорватией и Австрией, немцы — с Австрией и Саудовской Аравией. Но это будет уже после объявления составов на ЧМ-2018. На котором именно эти две команды будут главными фаворитами.
Алексей Андронов
|Йоахим Лев
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)