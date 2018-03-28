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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Аргентины повторила личный антирекорд, проиграв Испании со счётом 1:6

Сборная Аргентины крупно проиграла Испании в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Подопечные Хорхе Сампаоли повторили наихудший результат за всю историю команды, в третий раз уступив со счётом 1:6, отмечает Gracenote Live.

В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009 году — Боливия.

Напомним, на чемпионате мира — 2018 в России сборная Аргентины сыграет в группе с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.

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