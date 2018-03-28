Сборная Аргентины повторила личный антирекорд, проиграв Испании со счётом 1:6

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Подопечные Хорхе Сампаоли повторили наихудший результат за всю историю команды, в третий раз уступив со счётом 1:6, отмечает Gracenote Live.



В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009 году — Боливия.