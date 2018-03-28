Игорь Криушенко: В игре сборной постепенно проглядывается структура, на поле была команда
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги победного товарищеского матча с командой Словении (2:0).
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги победного товарищеского матча с командой Словении (2:0).
Структура, над которой мы работали, постепенно проглядывается. Да, моментами есть сумбур, но по крайней мере структура уже видна, и требования, которые просим, ребята стараются выполнять. Самое главное — на поле была команда. Никто особо не выпал, сражались друг за друга.
Согласитесь, что впервые за долгое время сборная действительно контролировала мяч?
Были отрезки с хорошим контролем. Игра и идет волнами — мяч у соперника, мяч у тебя. Был контроль, старались.
Два матча «на ноль». О чем это говорит?
Это тоже хороший момент, что не пропустили в двух играх. Достаточно неплохо сыграла защита, без явных ошибок. Полумоменты были у соперника, но старались перекрывать. Мяч практически не доходил до вратаря. Пару раз Андрей выручил, а так в общем достаточно неплохо сыграла команда и в обороне.
Что говорили ребятам об игре против Иличича, Кампля, ведь их просто выключили из игры?
Особо не заострял внимания. Как обычно, когда знакомились с игрой соперника, на
Если подводить итоги недели, что выделили бы, что занесли бы в плюс, над чем будете основательно работать?
Я еще ребятам перед игрой сказал, что достаточно плодотворно мы поработали, остался у нас один экзамен — игра, давайте закончим на мажорной ноте. Те требования, которые предъявлялись вам, постарайтесь их выполнить. Сказал еще, что всегда нужно стремиться к победе, раз вы спортсмены.
Согласитесь, что команда стала дисциплинированней при «стандартах»?
Команда стала дисциплинированной при всех моментах и при стандартах в том числе.
На сколько, на ваш взгляд, могут балансировать контроль и контратаки?
Уже говорил, что в современном футболе нет игры атакующей и игры оборонительной. Она разбивается на эпизоды: