Игорь Криушенко: В игре сборной постепенно проглядывается структура, на поле была команда

Источник: РИА "Новости"

Структура, над которой мы работали, постепенно проглядывается. Да, моментами есть сумбур, но по крайней мере структура уже видна, и требования, которые просим, ребята стараются выполнять. Самое главное — на поле была команда. Никто особо не выпал, сражались друг за друга.

Согласитесь, что впервые за долгое время сборная действительно контролировала мяч?

Читайте также Белорусские футболисты победили Словению в гостевом спарринге

Были отрезки с хорошим контролем. Игра и идет волнами — мяч у соперника, мяч у тебя. Был контроль, старались.

Два матча «на ноль». О чем это говорит?

Это тоже хороший момент, что не пропустили в двух играх. Достаточно неплохо сыграла защита, без явных ошибок. Полумоменты были у соперника, но старались перекрывать. Мяч практически не доходил до вратаря. Пару раз Андрей выручил, а так в общем достаточно неплохо сыграла команда и в обороне.

Что говорили ребятам об игре против Иличича, Кампля, ведь их просто выключили из игры?

Особо не заострял внимания. Как обычно, когда знакомились с игрой соперника, на какие-то характерные моменты обратил внимание и попросил им противодействовать.

Если подводить итоги недели, что выделили бы, что занесли бы в плюс, над чем будете основательно работать?

Я еще ребятам перед игрой сказал, что достаточно плодотворно мы поработали, остался у нас один экзамен — игра, давайте закончим на мажорной ноте. Те требования, которые предъявлялись вам, постарайтесь их выполнить. Сказал еще, что всегда нужно стремиться к победе, раз вы спортсмены.

Согласитесь, что команда стала дисциплинированней при «стандартах»?

Команда стала дисциплинированной при всех моментах и при стандартах в том числе.

На сколько, на ваш взгляд, могут балансировать контроль и контратаки?