Сборные Англии и Италии сыграли вничью в товарищеском матче

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:1.

Читайте также Увядший голландский тюльпан. Промес и ко проиграли англичанам

В середине первого тайма против Рахима Стерлинга нарушили правила на половине поля Италии.

Сразу же Джесси Лингард покатил мяч на Джейми Варди, форвард вышел на рандеву с Джанлуиджи Доннаруммой и уверенно отправил мяч в угол ворот соперника.