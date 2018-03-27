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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Англии и Италии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:1.

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В середине первого тайма против Рахима Стерлинга нарушили правила на половине поля Италии.

Сразу же Джесси Лингард покатил мяч на Джейми Варди, форвард вышел на рандеву с Джанлуиджи Доннаруммой и уверенно отправил мяч в угол ворот соперника.

За три минуты до конца основного времени матча Лоренцо Инсинье сравнял счёт, реализовав пенальти, и помог итальянцам избежать поражения.

Англия 1:1
Первый тайм: 1:0
Италия
27.03.2018, 22:00 матчи: Сборные Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Луиджи Ди Бьяджо
Голы
26′ Джейми Варди  
  Лоренцо Инсинье 87′
Составы
Джек Батленд 1
72′ Кайл Уокер 4
Джеймс Тарковски 6
83′ Эшли Янг 3
Рахим Стерлинг 10
Эрик Дайер 8
73′ Джон Стоунс 5
Джордан Хендерсон 14
60′ Киран Триппьер 2
Дэнни Роуз 12
40′ 60′ Алекс Окслейд-Чемберлен 7
Адам Лаллана 18
71′ Джесси Лингард 11
Льюис Кук 19
70′ Джейми Варди 9
Маркус Рэшфорд 21
26 Джанлуиджи Доннарумма
21 Давиде Дзаппакоста
2 Маттиа Де Шильо
15 Даниэле Ругани
19 Леонардо Бонуччи
18 Марко Пароло
14 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
10 Лоренцо Инсинье
16 Лоренцо Пеллегрини 79′
20 Роберто Гальярдини
17 Чиро Иммобиле 64′
9 Андреа Белотти
6 Антонио Кандрева 56′
25 Федерико Кьеза
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
8 Угловые 3
10 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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