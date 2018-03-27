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Сборные Англии и Италии сыграли вничью в товарищеском матче
Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче.
Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма против Рахима Стерлинга нарушили правила на половине поля Италии.
Сразу же Джесси Лингард покатил мяч на Джейми Варди, форвард вышел на рандеву с Джанлуиджи Доннаруммой и уверенно отправил мяч в угол ворот соперника.
За три минуты до конца основного времени матча Лоренцо Инсинье сравнял счёт, реализовав пенальти, и помог итальянцам избежать поражения.
|Гарет Саутгейт
|Луиджи Ди Бьяджо
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)