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Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию
Сборная Бразилии одержала победу над Германией в товарищеском матче.
Сборная Бразилии одержала победу над Германией в товарищеском матче.
Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды.
На 37-й минуте Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Габриэл Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Кевина Траппа, но тот среагировал очень неловко, отбив мяч вверх. За счёт силы удара Жезуса мяч полетел не только вверх, но и вперёд и пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел помешать.
В параллельном товарищеском матче Польша одолела Южную Корею — 3:2. В составе поляков забивали Роберт Левандовски, Камил Гросицки и Пётр Зелиньски, за корейцев отличились Ли Чан Мин и Хван Хи Чан.