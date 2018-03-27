Без Салаха у Египта забивать некому?

Источник: Советский спорт

В отсутствии своего прима-форварда Мохамеда Салаха (он остался в резерве) на стадионе в Цюрихе номинальные хозяева создали лишь один по-настоящему опасный момент, но забить не смогли.

Сборной Египта понравилось в дождливом и прохладном (около 10 градусов тепла) Цюрихе. А ведь большинство наших соперников по группе А на ЧМ-2018 прилетели из столицы страны Каира, где сейчас +30 сменяются на +35. Там базируется ведущий клуб Египта «Аль-Ахли», 19 раз становившийся лучшим клубом Африки.

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В пятницу здесь же египтяне уступили Португалии, действующему чемпиону Европы (1:2). Хотя до 92-й минуты Египет выигрывал 1:0 за счет гола своей главной звезды Мохамеда Салаха, лидера атак «Ливерпуля» и одного из главных претендентов на «Золотую бутсу», приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Потом дважды успел забить Криштиану Роналдо.

Наставник египтян Эктор Купер играл за сборную Аргентины времен Диего Марадоны, дважды в роли тренера выходил со скромной по европейским меркам испанской «Валенсией» в финал Лиги чемпионов. Купер в 2008—2009 гг. возглавлял сборную Грузии и одержал лишь одну победу в 16 матчах. С Египтом получается лучше, но опыта подготовки к крупным турнирам у Купера нет. За исколючением Кубка Африки, где египтяне заняли второе место.

Сейчас все участники ЧМ-2018 ведут к нему целенаправленную подготовку. Египет — не исключение. Португалию они выбрали как аналог Уругвая, с кем африканцам играть первый матч. А Россию (это второй тур группового этапа чемпионата мира), получается, ровняют с Грецией, которая на пути к ЧМ-2018 уступила в стыковых матчах Хорватии (1:4 и 0:0).

28 марта Салах остался в запасе. Но он — не единственная звезда сборной Египта.

Есть же еще играющие в английских клубах Хегази (он тоже начал матч с Грецией на скамейке запасных) из «Вест Бромвича», а также вышедшие в основном составе Эль-Ненни («Арсенал»), Эль-Мухамади («Астон Вилла») и Собхи («Сток Сити»). Отсутствие главной звезды египтян поначалу сказывалось не сильно. В одной из атак поочередно по воротам Янниотиса били Момен и Ашур. Голкипер с помощью защитников забить не позволил.

Но больше египтяне ничего толкового и не создали. Правда, эту команду можно похвалить за коллективный высокий прессинг — порой он ставил в тупик игроков сборной Греции. Оборона же нашего будущего соперника не выглядит монолитом. Карелис в середине первого тайма забивал из вратарской площадки, находясь точно посередине между центральными защитниками. И вратарь тоже затянул с выходом. Опасные моменты при подачах с греческих флангов возникали регулярно.

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Но на ЧМ-2018 мы увидим другой Египет. И не нужно думать, что один нападающий не может резко усилить игру команды. Еще как сможет! Спросите у защитников «Спартака», которые проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» 0:7, так и не узнав, где у Салаха кнопка.

Египет — Греция — 0:1 (0:1).

Гол: Карелис, 29.

Египет: Авад, Габр, Самир, Габер (Ашраф, 51), Эль-Мухамади, Магди (Варда, 46), Ашур (Эль-Саид, 64), Момен Эль-Шахат, 46), Эль-Ненни, Мохсен (Кахраба, 66), Собхи (Шикабала, 79).

Греция: Янниотис (Баркас, 46), Цавелас, Пападопулос, Стафилидис (Ликояннис, 71), Бакакис (Торосидис, 89), Циолис, Христодулопулос (Янниотас, 64), Тахцидис (Курбелис, 74), Пелькас, Карелис, Донис (Бакасетас, 46).

Предупреждения: Карелис, 2, Пелькас, 54, Эль-Ненни, 82, Бакасетас, 83.

Судья Адриан Яккоттет (Швейцария).