«Мы с Федей не подведем!» Сборная России ищет позитив после 1:6 от топ-команд

Источник: Советский спорт

«Сделали шаг вперед по сравнению с Бразилией»

Александр Головин появился в микст-зоне крайне утомленным — это бросилось в глаза.

— Очень устал, с такими командами легко не приходится, — подтвердил полузащитник. — Мы играли лучше, чем с Бразилией, сделали шаг вперед.

— В двух матчах сборная России пропустила по три мяча.

— Считаю, что серьезных проблем нет. Плохо, что пропустили, но будем работать над этим на следующем сборе.

Как всегда очень приятный в общении Денис Черышев, даже несмотря на всего десять минут на поле, высказался весьма подробно — в том числе о шансах попасть в финальный состав на чемпионат мира.

— Я согласен, команда смотрелась интереснее, были моменты: правда, многие мы не использовали, — подчеркнул Денис. — Я очень рад, что я вернулся, что мне дали выйти на поле на таком замечательном стадионе. Очень доволен, что сыграл. Благодарен за возможность. Буду стараться играть в клубе, чтобы вернуться на чемпионат мира.

— Стадион действительно один из лучших в Европе?

— Действительно!

— В Европе сейчас много негатива в адрес России. Вас спрашивают об этом?

— Думаю, нам не надо обращать на это внимание. Люди пусть говорят, что хотят. Мы должны делать свое дело. Болельщики нас поддерживают. Атмосфера на чемпионате мира будет хорошая, все будет спокойно.

— Черчесов сказал, что вы с Кокориным игроки одного плана. Чувствуете, что можете его заменить?

— Я не приехал кого-то заменить. Кокорин — большая потеря для сборной, отличный игрок. Жаль, что он не поедет на чемпионат мира. Но чтобы туда поехать, нужно хорошо работать. Я не получил путевку на чемпионат мира, нужно хорошо играть в Испании.

«На нас не давление, а ответственность»

Сравнивать с московским матчем против Бразилии — сейчас самое удобное и для журналистов, и для игроков. Форвард Антон Заболотный, который на этот раз получил полчаса во втором тайме, тоже согласен: прогресс есть.

— По сравнению с прошлой игрой многое получалось, есть положительные моменты. Да, к сожалению, результат не в нашу пользу. Но все-таки мы прибавляем, двигаемся дальше, вперед, делаем работу над ошибками. Тренер подчеркнул это. Будем готовиться к чемпионату мира.

— Опять пропустили три гола. Ситуация в обороне критичная?

— На мой взгляд, ничего критичного. Это подготовка, все-таки самое главное — официальные игры. Все идет своим чередом. Мы набираем форму с такими хорошими сборными.

— Когда Смолов забил, показалось, что сможете отыграться?

— Да, обсуждали это после в раздевалке. Думали, что прорвет, что сравняем счет. Но, к сожалению, пропустили гол. В конце делали все, что могли.

— На вас давит, что вы с Федором Смоловым фактически главные надежды сборной в атаке?

— Ответственность есть у каждого игрока, мы отвечаем за страну. Но это мотивация, а не давление. Давление — это в худшую сторону, от него трясешься. Тут ответственность. На нас с Федей большая ответственность, и мы не подведем.

«Показали очень хороший характер»

К игрокам, которые связаны с обороной, особое внимание. Непосредственно центральные защитники обсуждать матч отказались — что логично, все-таки ошибок было много. Мы услышали мнения с левого края — Константин Рауш вышел на второй тайм, и из средней зоны от Антона Швеца, который теоретически может сыграть и в центре поля, и в обороне.

— Соперники были очень сильными. Бразильцы здорово сыграли, французы тоже, — признал Рауш. — Было видно, что при 0:2 мы пытались играть вперед и смогли забить. Думаю, характер очень хороший показали. Но если даешь соперникам один шанс — они забьют. Было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо.

— Станислав Саламович говорил, что надо продолжать работать, чтобы эти игры пошли на пользу, — вкратце суть выступления тренера передал Швец.

— Франция на фоне Бразилии была сильнее?

— Разные соперники, но одного уровня. И у тех, и у других есть высококлассные игроки.