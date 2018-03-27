Белорусские футболисты победили Словению в гостевом спарринге

Источник: БЕЛТА

Словения — Беларусь — 0:2 (0:1, 0:1)

27 марта. Любляна. Стадион «Стожице». 6500 зрителей.

Судья — Ф. Йович (Хорватия).

Словения: Белец; Милец, Митрович, Цесар (Крайнц, 6), Йокич, Кампль (Чрнигой, 69), Крхин, Куртич, Бирса (Безьяк, 65), Иличич (Зайц, 47), Берич.

Беларусь: Горбунов; Шитов, Политевич, Сиваков, Веретило (М. Володько, 77), Маевский (Драгун, 46), Кендыш, Ковалев (Сарока, 70), Брессан (Кисляк, 75), Нехайчик (Стасевич, 46), Скавыш (Матвейчик, 81).

Голы: 0:1 — Скавыш (36), 0:2 — Сарока (94+).

Предупреждения: Бирса; Кендыш (47+), Драгун (50).

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Соперники с разным настроением подошли к этой встрече — белорусы в прошлую пятницу победили в Баку футболистов Азербайджана 1:0, а словенцы крупно проиграли в гостях Австрии — 0:3. Понятно, что после такого конфуза словенцы на своем поле очень хотели порадовать болельщиков хорошей игрой. Этого не произошло, хотя хозяева сразу пошли вперед и создали несколько опаснейших моментов у ворот Андрея Горбунова. Однако опытный голкипер белорусов, вернувшийся в главную команду страны после большого перерыва, оказался на высоте.

Белорусские футболисты редко тревожили защитные порядки соперников, но на 36-й минуте в одной из редких контратак свой шанс использовал Максим Скавыш, открывший счет после передачи Игоря Шитова с правого фланга. После перерыва игра шла по такому же сценарию — словенцы безуспешно атаковали, белорусы искали удачу в контрвыпадах. Один из них буквально за несколько секунд до окончания компенсированного времени принесла успех, когда Антон Сарока оказался один перед воротами Вида Белеца и установил окончательный результат — 2:0 в пользу белорусской дружины.

Свои следующие контрольные матчи подопечные Игоря Криушенко проведут в начале лета: на 6 июня намечен домашний спарринг с командой Венгрии, 9 июня — гостевой против Финляндии. Накануне финны разгромили Мальту со счетом 5:0, а венгры сегодня Шотландии.