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27 марта, источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили Словению в гостевом спарринге

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победили в гостях команду Словении со счетом 2:0 во втором товарищеском матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Словения — Беларусь — 0:2 (0:1, 0:1)

27 марта. Любляна. Стадион «Стожице». 6500 зрителей.

Судья — Ф. Йович (Хорватия).

Словения: Белец; Милец, Митрович, Цесар (Крайнц, 6), Йокич, Кампль (Чрнигой, 69), Крхин, Куртич, Бирса (Безьяк, 65), Иличич (Зайц, 47), Берич.

Беларусь: Горбунов; Шитов, Политевич, Сиваков, Веретило (М. Володько, 77), Маевский (Драгун, 46), Кендыш, Ковалев (Сарока, 70), Брессан (Кисляк, 75), Нехайчик (Стасевич, 46), Скавыш (Матвейчик, 81).

Голы: 0:1 — Скавыш (36), 0:2 — Сарока (94+).

Предупреждения: Бирса; Кендыш (47+), Драгун (50).

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Соперники с разным настроением подошли к этой встрече — белорусы в прошлую пятницу победили в Баку футболистов Азербайджана 1:0, а словенцы крупно проиграли в гостях Австрии — 0:3. Понятно, что после такого конфуза словенцы на своем поле очень хотели порадовать болельщиков хорошей игрой. Этого не произошло, хотя хозяева сразу пошли вперед и создали несколько опаснейших моментов у ворот Андрея Горбунова. Однако опытный голкипер белорусов, вернувшийся в главную команду страны после большого перерыва, оказался на высоте.

Белорусские футболисты редко тревожили защитные порядки соперников, но на 36-й минуте в одной из редких контратак свой шанс использовал Максим Скавыш, открывший счет после передачи Игоря Шитова с правого фланга. После перерыва игра шла по такому же сценарию — словенцы безуспешно атаковали, белорусы искали удачу в контрвыпадах. Один из них буквально за несколько секунд до окончания компенсированного времени принесла успех, когда Антон Сарока оказался один перед воротами Вида Белеца и установил окончательный результат — 2:0 в пользу белорусской дружины.

Свои следующие контрольные матчи подопечные Игоря Криушенко проведут в начале лета: на 6 июня намечен домашний спарринг с командой Венгрии, 9 июня — гостевой против Финляндии. Накануне финны разгромили Мальту со счетом 5:0, а венгры сегодня Шотландии.

Будущие соперники сборной Беларуси по групповому этапу Лиги наций также провели товарищеские встречи: футболисты Молдовы проиграли команде Кот-д'Ивуара 1:2, сборная Люксембурга потерпела крупное поражение от Австрии — 0:4, венгры уступили Шотландии 0:1.

Словения 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
27.03.2018, 21:15 матчи: Сборные Stozice Stadium
Главные тренеры
Томаж Кавчич Игорь Криушенко
Голы
  Максим Скавыш 36′
  Антон Сарока 90+4′
Составы
Вид Белец  
Неманья Митрович  
Мартин Милец  
Боян Йокич  
Рене Крхин  
Ясмин Куртич  
6′ Боштьян Цесар  
Лука Крайнц  
45+2′ 65′ Вальтер Бирса  
Роман Безяк  
45′ Йосип Иличич  
Миха Зайц  
69′ Кевин Кампль  
Домен Чрнигой  
77′ Роберт Берич  
Андраж Шпорар  
  Андрей Горбунов
  Сергей Политевич
  Игорь Шитов
  Михаил Сиваков
  Юрий Кендыш 45+2′
  Олег Веретило 77′
  Максим Володько
  Юрий Ковалев 69′
  Антон Сарока
  Иван Маевский 46′
  Игорь Стасевич
  Ренан Брессан 75′
  Сергей Кисляк
  Павел Нехайчик 46′
  Станислав Драгун 50′
  Максим Скавыш 81′
  Сергей Матвейчик
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Фран Йович (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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