Станислав Черчесов: Денисов? Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит

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«Скажу Нойштедтеру все лично, а не через прессу»

— Как оцените игру Нойштедтера?

— Сначала с радостью охарактеризую игру команды, а к вашему вопросу вернусь позже.

— Россия готова к атакующему футболу против топ-команд?

— Есть качество игры и зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной было много критики, что мы играли от обороны и в концовке получили гол из офсайда. С Бразилией первый тайм мы играли в обороне, а во втором начали атаковать. Сегодня с первых минут начали играть в атаку. Матчи с такими командами показывают, что как только мы начинаем раскрываться — начинаются проблемы. Хочется играть позиционно и атаковать, но пока не очень все получается. Старались идти вперед, несмотря на результат. Игру против Франции мы провели лучше, чем против Бразилии. Если бы против нас были не французы — результат мог бы быть другим.

— А теперь про Нойштедтера.

— Есть качество игры и отношение к игре. По второму ни к кому нареканий нет. Роман давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа. Надо будет посмотреть еще раз видео. Определенные просчеты, возможно было, но, если они и были, Роман услышит их от менял лично после разбора, а не через прессу.

— В чем игра против Франции была лучше, чем с Бразилией?

— Держали мяч лучше, открывались лучше. Понравилось, что по ходу тайма смогли вернуть инициативу по ходу игры.

— Матчи против топ-команд дали пищу для размышлений?

— Соперник в этом смысле играет второстепенную роль. У нас выпало шесть игроков. Это заставляет думать. Мы не жалуемся, а констатируем факт.

«Текст Дудя не читал, не знаю о чем вы»

— Читали ли вы текст Юрия Дудя, где он призвал вас вернуть в сборную Игоря Денисова? Что вы думаете об этом тексте? И давайте наконец определимся: вы не вызываете Денисова из-за личного конфликта или по игровым показателям?

— Я, к сожалению… (указывает на пресс-атташе Игоря Владимирова — прим.ред.) Игорь мне не прислал, поэтому я не прочитал и не знаю, о чем вы говорите. Этот вопрос, пожалуйста… Вы это имеете в виду?

— Что?

— Я не читал, я не знаю.

— А почему вы не вызываете Денисова?

— Потому что я главный тренер и я так решил. Если вас это устроит.

— Из-за личного конфликта или по спортивным показателям?

— Я главный тренер и делаю так, как считаю нужным.

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«Ужинал с Игнашевичем. Он, кстати, заплатил»

— Вы высказывались на тему Березуцких. Почему сборной не может помочь Игнашевич?

— Мы с ними сыграли много турниров. Они отдавали силы, старались. Два года назад их с Березуцкими всех ругали, сейчас они сильнее стали что ли? Не понимаю. Если футболист заканчивает, то он заканчивает.

— Но он говорил, что приостановил карьеру в сборной.

— Нет, именно он закончил. Мы с ним встречались, в ресторане покушали. Кстати, он заплатил. Я даже допинг-контроль проходил с ним в Инсбруке давным-давно. Там и познакомились, — после этого вопроса Черчесов слегка разозлился и попросил задавать вопросы по игре.

— Подлежит ли разбору эпизод с третьим голом?

— А что случилось?

— Лунев пропустил мяч между ног.

— Мы обсуждаем тактические, а не технические моменты. Вот вы кто по профессии?

— Журналист.

— Вот. Даже если вы что-то понимаете, то и Андрей наверняка тоже. Он же профессионал. Я поблагодарил его за игру, жизнь продолжается.

Дидье Дешам: У Смолова есть все шансы, чтобы заиграть в Европе

— В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось.

— Показалось, Гризманн как будто выступает тренером на поле, помогая партнерам перемещаться. Это его инициатива или вы просите его это делать?

— Он просто игрок очень высокого качества. Его подсказки говорят о том, что он очень опытный игрок и много где поиграл. Он — лидер нашей атаки.

— Когда Россия забила, была ли мысль, что сценарий матча с Колумбией повторится?

— Иногда в футболе что-то повторяется, а что-то нет. Гол воодушевил россиян, они начали действовать активнее. Но это был наш матч, мы не собирались его отдавать.

— Смолова отправляют в Европу. Может ли он заиграть, например, в «Ювентусе», вашем родном клубе?

— У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок.

— Почему сборная Франции играла без траурных повязок?

— Не я принимаю такие решения. Как вы знаете, в пятницу у нас во Франции произошел теракт, а у наших соперников повязок не было. Но солидарность выражается не в этом. Мы всем сердцем переживаем вашей трагедии.