Станислав Черчесов: Денисов? Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче против Франции, Игоре Денисове, ужине с Сергеем Игнашевичем и игре Андрея Лунева.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче против Франции, Игоре Денисове, ужине с Сергеем Игнашевичем и игре Андрея Лунева.
«Скажу Нойштедтеру все лично, а не через прессу»
— Как оцените игру Нойштедтера?
— Сначала с радостью охарактеризую игру команды, а к вашему вопросу вернусь позже.
— Россия готова к атакующему футболу против
— Есть качество игры и зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной было много критики, что мы играли от обороны и в концовке получили гол из офсайда. С Бразилией первый тайм мы играли в обороне, а во втором начали атаковать. Сегодня с первых минут начали играть в атаку. Матчи с такими командами показывают, что как только мы начинаем раскрываться — начинаются проблемы. Хочется играть позиционно и атаковать, но пока не очень все получается. Старались идти вперед, несмотря на результат. Игру против Франции мы провели лучше, чем против Бразилии. Если бы против нас были не французы — результат мог бы быть другим.
— А теперь про Нойштедтера.
— Есть качество игры и отношение к игре. По второму ни к кому нареканий нет. Роман давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа. Надо будет посмотреть еще раз видео. Определенные просчеты, возможно было, но, если они и были, Роман услышит их от менял лично после разбора, а не через прессу.
— В чем игра против Франции была лучше, чем с Бразилией?
— Держали мяч лучше, открывались лучше. Понравилось, что по ходу тайма смогли вернуть инициативу по ходу игры.
— Матчи против
— Соперник в этом смысле играет второстепенную роль. У нас выпало шесть игроков. Это заставляет думать. Мы не жалуемся, а констатируем факт.
«Текст Дудя не читал, не знаю о чем вы»
— Читали ли вы текст Юрия Дудя, где он призвал вас вернуть в сборную Игоря Денисова? Что вы думаете об этом тексте? И давайте наконец определимся: вы не вызываете Денисова
— Я, к сожалению… (указывает на
— Что?
— Я не читал, я не знаю.
— А почему вы не вызываете Денисова?
— Потому что я главный тренер и я так решил. Если вас это устроит.
—
— Я главный тренер и делаю так, как считаю нужным.
«Ужинал с Игнашевичем. Он, кстати, заплатил»
— Вы высказывались на тему Березуцких. Почему сборной не может помочь Игнашевич?
— Мы с ними сыграли много турниров. Они отдавали силы, старались. Два года назад их с Березуцкими всех ругали, сейчас они сильнее стали что ли? Не понимаю. Если футболист заканчивает, то он заканчивает.
— Но он говорил, что приостановил карьеру в сборной.
— Нет, именно он закончил. Мы с ним встречались, в ресторане покушали. Кстати, он заплатил. Я даже
— Подлежит ли разбору эпизод с третьим голом?
— А что случилось?
— Лунев пропустил мяч между ног.
— Мы обсуждаем тактические, а не технические моменты. Вот вы кто по профессии?
— Журналист.
— Вот. Даже если вы
Дидье Дешам: У Смолова есть все шансы, чтобы заиграть в Европе
— В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось.
— Показалось, Гризманн как будто выступает тренером на поле, помогая партнерам перемещаться. Это его инициатива или вы просите его это делать?
— Он просто игрок очень высокого качества. Его подсказки говорят о том, что он очень опытный игрок и много где поиграл. Он — лидер нашей атаки.
— Когда Россия забила, была ли мысль, что сценарий матча с Колумбией повторится?
— Иногда в футболе
— Смолова отправляют в Европу. Может ли он заиграть, например, в «Ювентусе», вашем родном клубе?
— У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок.
— Почему сборная Франции играла без траурных повязок?
— Не я принимаю такие решения. Как вы знаете, в пятницу у нас во Франции произошел теракт, а у наших соперников повязок не было. Но солидарность выражается не в этом. Мы всем сердцем переживаем вашей трагедии.
— Есть ли те игроки, которыми вы остались недовольны?
— Победа — это всегда коллективное действие. Я рад, что в этих матчах сыграли почти все наши футболисты из заявки. Но у меня, как и у Станислава Черчесова, еще есть время, чтобы огласить окончательный список на чемпионат мира.
|Станислав Черчесов
|Дидье Дешам
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)