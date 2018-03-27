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22:57 (мск), источник: Советский спорт

Станислав Черчесов: Денисов? Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче против Франции, Игоре Денисове, ужине с Сергеем Игнашевичем и игре Андрея Лунева.

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«Скажу Нойштедтеру все лично, а не через прессу»

— Как оцените игру Нойштедтера?
— Сначала с радостью охарактеризую игру команды, а к вашему вопросу вернусь позже.

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— Россия готова к атакующему футболу против топ-команд?
— Есть качество игры и зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной было много критики, что мы играли от обороны и в концовке получили гол из офсайда. С Бразилией первый тайм мы играли в обороне, а во втором начали атаковать. Сегодня с первых минут начали играть в атаку. Матчи с такими командами показывают, что как только мы начинаем раскрываться — начинаются проблемы. Хочется играть позиционно и атаковать, но пока не очень все получается. Старались идти вперед, несмотря на результат. Игру против Франции мы провели лучше, чем против Бразилии. Если бы против нас были не французы — результат мог бы быть другим.

— А теперь про Нойштедтера.
— Есть качество игры и отношение к игре. По второму ни к кому нареканий нет. Роман давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа. Надо будет посмотреть еще раз видео. Определенные просчеты, возможно было, но, если они и были, Роман услышит их от менял лично после разбора, а не через прессу.

— В чем игра против Франции была лучше, чем с Бразилией?
— Держали мяч лучше, открывались лучше. Понравилось, что по ходу тайма смогли вернуть инициативу по ходу игры.

— Матчи против топ-команд дали пищу для размышлений?

— Соперник в этом смысле играет второстепенную роль. У нас выпало шесть игроков. Это заставляет думать. Мы не жалуемся, а констатируем факт.

«Текст Дудя не читал, не знаю о чем вы»

— Читали ли вы текст Юрия Дудя, где он призвал вас вернуть в сборную Игоря Денисова? Что вы думаете об этом тексте? И давайте наконец определимся: вы не вызываете Денисова из-за личного конфликта или по игровым показателям?
— Я, к сожалению… (указывает на пресс-атташе Игоря Владимирова — прим.ред.) Игорь мне не прислал, поэтому я не прочитал и не знаю, о чем вы говорите. Этот вопрос, пожалуйста… Вы это имеете в виду?

— Что?
— Я не читал, я не знаю.

— А почему вы не вызываете Денисова?
— Потому что я главный тренер и я так решил. Если вас это устроит.

— Из-за личного конфликта или по спортивным показателям?
— Я главный тренер и делаю так, как считаю нужным.

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«Ужинал с Игнашевичем. Он, кстати, заплатил»

— Вы высказывались на тему Березуцких. Почему сборной не может помочь Игнашевич?
— Мы с ними сыграли много турниров. Они отдавали силы, старались. Два года назад их с Березуцкими всех ругали, сейчас они сильнее стали что ли? Не понимаю. Если футболист заканчивает, то он заканчивает.

— Но он говорил, что приостановил карьеру в сборной.
— Нет, именно он закончил. Мы с ним встречались, в ресторане покушали. Кстати, он заплатил. Я даже допинг-контроль проходил с ним в Инсбруке давным-давно. Там и познакомились, — после этого вопроса Черчесов слегка разозлился и попросил задавать вопросы по игре.

— Подлежит ли разбору эпизод с третьим голом?
— А что случилось?

— Лунев пропустил мяч между ног.
— Мы обсуждаем тактические, а не технические моменты. Вот вы кто по профессии?

— Журналист.
— Вот. Даже если вы что-то понимаете, то и Андрей наверняка тоже. Он же профессионал. Я поблагодарил его за игру, жизнь продолжается.

Дидье Дешам: У Смолова есть все шансы, чтобы заиграть в Европе

— В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось.

— Показалось, Гризманн как будто выступает тренером на поле, помогая партнерам перемещаться. Это его инициатива или вы просите его это делать?
— Он просто игрок очень высокого качества. Его подсказки говорят о том, что он очень опытный игрок и много где поиграл. Он — лидер нашей атаки.

— Когда Россия забила, была ли мысль, что сценарий матча с Колумбией повторится?
— Иногда в футболе что-то повторяется, а что-то нет. Гол воодушевил россиян, они начали действовать активнее. Но это был наш матч, мы не собирались его отдавать.

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Мбаппе — 7,5 за дубль. Нойштедтеру — 3,5 за дубль Мбаппе

— Смолова отправляют в Европу. Может ли он заиграть, например, в «Ювентусе», вашем родном клубе?
— У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок.

— Почему сборная Франции играла без траурных повязок?
— Не я принимаю такие решения. Как вы знаете, в пятницу у нас во Франции произошел теракт, а у наших соперников повязок не было. Но солидарность выражается не в этом. Мы всем сердцем переживаем вашей трагедии.

— Есть ли те игроки, которыми вы остались недовольны?
— Победа — это всегда коллективное действие. Я рад, что в этих матчах сыграли почти все наши футболисты из заявки. Но у меня, как и у Станислава Черчесова, еще есть время, чтобы огласить окончательный список на чемпионат мира.

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 Зрители: 51165 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов (И. Смольников, А. Ерохин)  
  Кильян Мбаппе (П. Погба) 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе (Б. Матюиди) 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 3
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
Федор Смолов (к) 10
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
46′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
46′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар
22 Лукас Эрнандез
21 Лоран Косьельни
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
10 Кильян Мбаппе 86′ 52′
8 Тома Лемар
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
20 Антони Марсьяль 58′
7 Антуан Гризманн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
5 Угловые 4
22 Фолы 8
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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